На Казанському пороховому заводі в Росії стався вибух (відео)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
На Казанському пороховому заводі в Росії стався вибух (відео)
На підприємстві стався вибух техногенного характеру
У Кіровському районі Казані на території найстарішого в росії державного порохового заводу стався потужний вибух

У російській Казані стався вибух на території державного порохового заводу. Внаслідок інциденту постраждали люди. Першочергово джерела повідомили про трьох постраждалих працівників підприємства. Вибух мав техногенний характер і спричинив паніку серед персоналу, інформує «Главком».

Що сталося у Казані

Як повідомляють місцеві мешканці, поруч із заводом у Кіровському районі помітили пожежні машини. Пишуть про сильну вибухову хвилю, яка дійшла до найближчих будинків.

У пресслужбі глави Татарстану спробували применшити масштаби події. За їхньою версією:

  • постраждали лише двоє осіб;
  • причиною нібито стало спрацювання «системи скидання тиску»;
  • загрози для подальшої роботи заводу немає.

Стратегічне значення об'єкта

Казанський державний пороховий завод є одним із найстаріших та найважливіших підприємств оборонного комплексу РФ. Він спеціалізується на виготовленні:

  • порохів для стрілецької зброї;
  • зарядів для малокаліберної артилерії;
  • боєприпасів для танків та авіації.

Це підприємство працює у посиленому режимі через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Будь-які інциденти на таких об'єктах безпосередньо впливають на логістику та забезпечення російської окупаційної армії боєприпасами.

Санкції

19 травня 2023 року, через вторгнення Росії в Україну, завод був включений до експортного санкційного списку США «за підтримку військового та оборонного сектору Росії».

Раніше, 5 жовтня 2021 року, завод потрапив під санкції України.

«Главком» писав, що у російському Череповці (Вологодська область) сталася масштабна пожежа на території промислового гіганта «ФосАгро». Повідомляється, що палає підприємство, яке виготовляють компоненти, необхідні для виробництва вибухових речовин.

Повідомляється, що завод «ФосАгро» – один із найбільших у світі виробників фосфорвмісних добрив, але водночас він є критично важливою ланкою у ланцюжку виробництва аміаку та азотної кислоти. Ці речовини є основною сировиною для виготовлення порохів та вибухівки, які Росія використовує у війні проти України.
 

