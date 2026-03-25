Останнє мирне літо Європи? Чи готовий Путін до війни з НАТО

Ризик, який не можна виключати

Чи вторгнеться Росія до країн Балтії? Складність цього питання саме в тому, що воно не піддається раціональному аналізу. Адже немає нічого раціонального в тому, щоб починати війну. Але, попри це, війни все ж починаються, а тому жоден варіант не можна виключати.

«Останнє мирне літо в Німеччині» – так минулої осені висловився міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус щодо перспектив російського нападу на країни Європи. Розвідки багатьох європейських країн із ним погоджуються.

Путін завжди вважав НАТО, а не Україну, своїм основним ворогом. Україна для нього надто «дрібна», тоді як НАТО відповідає його масштабам. Вторгнення 2022 року почалося з ультиматуму до НАТО «забирати свої манатки і повертатися на кордони 1997 року». Російська пропаганда щодня повторює, що вони воюють із НАТО, просто війна відбувається на території України. Тому можна з упевненістю сказати, що розвал НАТО завжди був і залишається стратегічною метою Путіна.

Але щоб перемогти НАТО, потрібно завдати удару по НАТО.

Сила Альянсу, зокрема, в тому, що його ніхто насправді не перевіряв на міцність. Усі розуміють, що військова потужність НАТО передусім базується на силі армії США, і ніхто не мав бажання зіткнутися з нею в реальному бою. Але що буде, якщо у разі нападу на члена Альянсу американські військові не прийдуть?

Зараз ми бачимо, як США поступово в’язнуть у війні в Перській затоці. Війна з Іраном потребує максимального залучення військового та політичного керівництва. Туди перекидаються додаткові сили, там витрачаються боєприпаси і техніка.

Гіпотетичне вторгнення Росії до будь-якої європейської країни поставить США перед вибором – або вести дві війни одночасно, або обрати лише одну.

Очевидно, що відповіді на це питання немає ні в кого. Раціональна логіка підказує, що навіть 99% впевненості у тому, що Америка не прийде на допомогу, недостатньо, щоб розпочати нову війну. Адже навіть мінімальний шанс на вступ США у війну може мати катастрофічні наслідки для Росії – і для всього світу.

Тому з точки зору логіки лише повна впевненість у відсутності реакції США могла б дозволити Путіну зважитися на вторгнення. Але чи є у нього така впевненість?

Проблема в тому, що ніхто не знає, що в голові у Путіна. У схожій ситуації, коли вторгнення виглядало абсолютно нелогічним і невигідним ні економічно, ні політично, він уже відправляв танки на Київ. Саме тому ніхто не може впевнено сказати, що вторгнення до країн Балтії не буде.

Словом, ніхто насправді не знає, чи дійсно минуле літо було «останнім мирним літом» для Європи. Але варто визнати: цього року ймовірність розширення війни на інші країни вища, ніж будь-коли.