Головна Думки вголос Микола Княжицький
search button user button menu button
Микола Княжицький Народний депутат України

Останнє мирне літо Європи? Чи готовий Путін до війни з НАТО

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img

Ризик, який не можна виключати

Чи вторгнеться Росія до країн Балтії? Складність цього питання саме в тому, що воно не піддається раціональному аналізу. Адже немає нічого раціонального в тому, щоб починати війну. Але, попри це, війни все ж починаються, а тому жоден варіант не можна виключати.

«Останнє мирне літо в Німеччині» – так минулої осені висловився міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус щодо перспектив російського нападу на країни Європи. Розвідки багатьох європейських країн із ним погоджуються.

Путін завжди вважав НАТО, а не Україну, своїм основним ворогом. Україна для нього надто «дрібна», тоді як НАТО відповідає його масштабам. Вторгнення 2022 року почалося з ультиматуму до НАТО «забирати свої манатки і повертатися на кордони 1997 року». Російська пропаганда щодня повторює, що вони воюють із НАТО, просто війна відбувається на території України. Тому можна з упевненістю сказати, що розвал НАТО завжди був і залишається стратегічною метою Путіна.

Але щоб перемогти НАТО, потрібно завдати удару по НАТО.

Сила Альянсу, зокрема, в тому, що його ніхто насправді не перевіряв на міцність. Усі розуміють, що військова потужність НАТО передусім базується на силі армії США, і ніхто не мав бажання зіткнутися з нею в реальному бою. Але що буде, якщо у разі нападу на члена Альянсу американські військові не прийдуть?

Зараз ми бачимо, як США поступово в’язнуть у війні в Перській затоці. Війна з Іраном потребує максимального залучення військового та політичного керівництва. Туди перекидаються додаткові сили, там витрачаються боєприпаси і техніка.

Гіпотетичне вторгнення Росії до будь-якої європейської країни поставить США перед вибором – або вести дві війни одночасно, або обрати лише одну.

Очевидно, що відповіді на це питання немає ні в кого. Раціональна логіка підказує, що навіть 99% впевненості у тому, що Америка не прийде на допомогу, недостатньо, щоб розпочати нову війну. Адже навіть мінімальний шанс на вступ США у війну може мати катастрофічні наслідки для Росії – і для всього світу.

Тому з точки зору логіки лише повна впевненість у відсутності реакції США могла б дозволити Путіну зважитися на вторгнення. Але чи є у нього така впевненість?

Проблема в тому, що ніхто не знає, що в голові у Путіна. У схожій ситуації, коли вторгнення виглядало абсолютно нелогічним і невигідним ні економічно, ні політично, він уже відправляв танки на Київ. Саме тому ніхто не може впевнено сказати, що вторгнення до країн Балтії не буде.

Словом, ніхто насправді не знає, чи дійсно минуле літо було «останнім мирним літом» для Європи. Але варто визнати: цього року ймовірність розширення війни на інші країни вища, ніж будь-коли.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія пропаганда війна путін Борис Пісторіус НАТО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua