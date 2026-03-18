Зек, який втратив на війні з Україною ногу, розповів про своє найбільше здивування

Окупант, засуджений за вбивство, вирішив воювати проти України, аби швидше вийти на волю
фото: The New York Times

Росіянин стверджує, що його шокує повернення поранених загарбників на фронт заради грошей

Російський вʼязень Олександр Аббасов-Дерсхан підписав контракт з Міноборони РФ та погодився воювати проти України, аби якомога швидше вийти на волю. Втративши ногу на війні та повернувшись до РФ, він розповів журналістам The New York Times про розчарування теперішнім життям та російською владою, яка обдурила його, повідомляє «Главком».

Сівши за вбивство на 10,5 років, росіянин мріяв швидше вийти на волю, і шанс такий випав у вигляді пропозиції від ПВК «Вагнер» та контракту Міноборони РФ. Засуджений побоювався «вагнерівців», адже чув про їхню жорстокість, але "вирішив перевірити свої здібності, адже не міг більше залишатись за ґратами". Крім того, у колонії погіршились умови: керівництво всіма способами унеможливлювало доставляння передач від близьких.

Опинившись в Україні у складі підрозділу «Шторм Z», Олександр підірвався на протипіхотній міні армії РФ та втратив ногу. Вважає, що йому пощастило з евакуацією і втрата ноги врятувала життя. Вже наступного дня решту групи відправили назад на бойове завдання. З приблизно 180 чоловіків вижив лише один.

Після шпиталю виявилось, що всі обіцянки Міноборони були марними: «контракт» став «угодою», а значить на рівне ставлення та однакові компенсації з військовослужбовцями Олександр не має права, що він вважає несправедливим. Крім того, з нього не зняли судимість, отже, не кожен роботодавець, особливо у ВПК, погоджується брати його на роботу.

Варто зазначити, що Олександр не висловив жодного розкаяння чи жалю, що пішов вбивати українців. Водночас його дивує те, що серед знайомих є багато тих, хто і після поранення повертається на фронт заради грошей. «Люди не цінують своє життя», – сказав він.

Проте в окупанта все ж змінилась думка про патріотизм. «Патріотизм – це коли ти працюєш тут по 12 годин на день за мою зарплату, купуючи товари зі знижкою, щоб у тебе було достатньо грошей на весь місяць», – підсумував росіянин.

Нагадаємо, у російських університетах розгорнули масштабну кампанію агітації студентів до служби у так званих військах безпілотних систем. За даними DW, навчальні заклади отримали негласне завдання переконувати молодь підписувати контракти з армією

До слова, у тимчасово окупованому Донецьку окупаційна адміністрація розгорнула масштабну схему вилучення приватного автотранспорту для потреб російської армії. 

