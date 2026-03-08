Головна Світ Політика
Трамп заявив, що Росія не допомагає Ірану

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп заявив, що Росія не допомагає Ірану
фото: AP

Дональд Трамп зауважив, що США не бачать жодних ознак того, що Росія надає військову допомогу Ірану 

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не мають підтверджень участі Російської Федерації у наданні допомоги Ірану в межах нинішнього загострення. Про це пише «Главком».

Коментуючи ситуацію, американський лідер висловив сумнів у такій співпраці, спираючись на поточне становище Тегерана.

За словами Трампа, якби Москва дійсно підтримувала іранську сторону, це мало б відобразитися на ефективності дій Ісламської Республіки. Оскільки Іран зараз перебуває у вкрай скрутному становищі та не демонструє значних успіхів у протистоянні, президент США зробив висновок, що допомога або відсутня, або є абсолютно неефективною.

Раніше президент США Дональд Трамп відмовився відповідати на запитання журналіста про повідомлення щодо можливого передання Росією розвідувальних даних Ірану.

Під час круглого столу в Білому дому журналіст Fox News запитав президента про повідомлення медіа, що Росія могла передати Ірану розвіддані для ударів по американських базах. У відповідь Трамп різко перервав журналіста.

Водночас глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що американські військові враховують можливу співпрацю Росії та Ірану у своїх бойових планах.

«Американський народ може бути впевнений, що їхній головнокомандувач добре знає, хто з ким розмовляє», – сказав він.

Як відомо, у Білому домі відреагували на повідомлення медіа про можливу передачу Росією розвідувальних даних Ірану для атак на об’єкти США. Там заявили, що навіть якщо така інформація відповідає дійсності, це не впливає на хід американської військової операції.

Попри тривале партнерство з Тегераном, у Москві дедалі частіше лунає риторика про «чужу війну», до якої Росія не має відношення. Так, речник Путіна Дмитро Пєсков у коментарі російським пропагандистам заявив, що «то не наша війна».

