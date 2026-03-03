Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Дрони атакували російський Волгоград

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Дрони атакували російський Волгоград
Волгоград опинився під атакою дронів
фото: соціальні мережі

Очевидці нарахували щонайменше 10 гучних вибухів 

Пізно ввечері, 3 березня, у російському Волгограді пролунала серія вибухів. Місто опинилось під атакою дронів. За повідомленнями місцевих пабліків, було чутно щонайменше 10 гучних вибухів у південній та північній частинах міста, пише «Главком».

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Повідомляється, що безпілотники впали поблизу житлової забудови. У Середньоахтубінському районі зафіксовано пошкодження трьох приватних будинків.

Дрони атакували російський Волгоград фото 1

У Ворошиловському районі безпілотник впав у нежитловій зоні. У Тракторозаводському районі пошкоджена квартира в багатоповерхівці 

Нагадаємо, минулого місяця Волгоград та місто Волзький опинилися під масованою атакою безпілотників. 

Читайте також:

Теги: росія вибух

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ атакувала Криворізький та Синельниківський райони
РФ атакувала три райони Дніпропетровщини понад 30 разів
27 лютого, 19:23
Після атаки видно задимлення
Безпілотники атакували Саратовську область
23 лютого, 02:58
FT: Іран та Росія уклали угоду щодо зброї
FT: Іран та Росія уклали угоду щодо зброї
23 лютого, 01:59
Мішенями росіян все частіше стають об'єкти логістики – передусім це залізниця, також об'єкти, які працюють на водопостачання
Зеленський розповів про нову тактику масованих ударів РФ
22 лютого, 21:40
Запаси готової продукції на складах встановили історичний рекорд
Білорусь на порозі промислового колапсу – розвідка
21 лютого, 14:56
Програма «Культурна карта» спрямована на виховання лояльних до Кремля «нових громадян»
Проєкт РФ «Культурна карта 4+85» стирає ідентичність українських дітей – розвідка
18 лютого, 10:56
Потерпілий госпіталізований
В Одесі вибухнуло авто: є постраждалий
16 лютого, 08:46
У ЄС вважають, що із забороною на морські перевезення будь-який експорт нафти з Росії стане ще складнішим
Євросоюз розглядає повну блокаду російських танкерів: як це позначиться на війні проти України
9 лютого, 15:05
Росія відкрила онлайн-доступ до нерухомості в окупованій частині Запорізької області
Росія відкрила онлайн-доступ до нерухомості в окупованій частині Запорізької області
6 лютого, 05:10

Соціум

Росіяни збили власний вертоліт у Ростовській області
Росіяни збили власний вертоліт у Ростовській області
Дрони атакували російський Волгоград
Дрони атакували російський Волгоград
Ураження ядерного об'єкта в Ірані: деталі від МАГАТЕ
Ураження ядерного об'єкта в Ірані: деталі від МАГАТЕ
Ізраїль ліквідував одного з командирів «Ісламського джихаду»
Ізраїль ліквідував одного з командирів «Ісламського джихаду»
У США люди застрягли на повітряній кулі на висоті майже 300 метрів
У США люди застрягли на повітряній кулі на висоті майже 300 метрів
У Мексиці поховали у золотій труні одного з найвпливовіших наркобаронів світу
У Мексиці поховали у золотій труні одного з найвпливовіших наркобаронів світу

Новини

Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
Вчора, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
Вчора, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
Вчора, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 березня, 22:17
ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів, Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу. Головне за 2 березня 2026
2 березня, 21:00
Міжнародний паралімпійський комітет заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
2 березня, 16:37

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua