Дрони атакували російський Волгоград

Очевидці нарахували щонайменше 10 гучних вибухів

Пізно ввечері, 3 березня, у російському Волгограді пролунала серія вибухів. Місто опинилось під атакою дронів. За повідомленнями місцевих пабліків, було чутно щонайменше 10 гучних вибухів у південній та північній частинах міста, пише «Главком».

Повідомляється, що безпілотники впали поблизу житлової забудови. У Середньоахтубінському районі зафіксовано пошкодження трьох приватних будинків.

У Ворошиловському районі безпілотник впав у нежитловій зоні. У Тракторозаводському районі пошкоджена квартира в багатоповерхівці

Нагадаємо, минулого місяця Волгоград та місто Волзький опинилися під масованою атакою безпілотників.