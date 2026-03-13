Україна отримала на випробування гуманоїдних роботів

Роботів-солдатів планують перевірити в умовах війни

До України передали перші гуманоїдні роботи Phantom MK-1 для тестування їхніх можливостей у реальних умовах. Два таких роботи доставили в лютому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Time.

Роботів розробила американська компанія Foundation. У компанії заявляють, що Україна стала одним із ключових майданчиків для випробування нових військових технологій. За словами співзасновника компанії Майка Леблана, гуманоїдні роботи можуть допомагати військовим виконувати небезпечні завдання.

«Гуманоїдні солдати можуть бути безцінними для поповнення запасів і проведення розвідки, особливо в місцях, куди дрони не мають доступу, наприклад у бункерах», – сказав він.

Робот Phantom MK-1 фото: компанія Foundation

За його словами, роботи також можуть збивати противника з пантелику, оскільки мають тепловий сигнал, схожий на людський. Леблан додав, що компанія прагне створити систему, здатну використовувати «будь-яку зброю, яку може мати людина». Наразі Phantom проходить випробування на виробничих майданчиках у різних країнах: від США до Сінгапуру.

Компанія вже отримала дослідницькі контракти на суму $24 млн від армії, ВМС та Повітряних сил США. У майбутньому Phantom також планують тестувати для потреб морської піхоти США. Роботів можуть навчити встановлювати вибухівку на дверях, щоб допомагати військовим під час штурму будівель.

Леблан також повідомив, що компанія підтримує контакт із Міністерством внутрішньої безпеки США щодо можливого використання роботів для патрулювання південного кордону.

За його словами, людиноподібні роботи можуть стати продовженням розвитку автономних систем, таких як бойові дрони. «Це повномасштабна війна роботів, де робот є основним бійцем, а люди лише надають підтримку», – зазначив він.

Попри потенційні переваги, експерти вказують на низку проблем. Гуманоїдні роботи залишаються дорогими, важкими та потребують постійної підзарядки. Вони також можуть ламатися або втрачати рівновагу.

Рух таких роботів забезпечують близько 20 двигунів, які мають працювати без збоїв. Додаткові ризики можуть виникати, якщо роботів використовують разом із військовими підрозділами.

«Якщо ви впадете поруч із немовлям, ви знаєте, як приземлитися, щоб не завдати шкоди. Чи зможе гуманоїд зробити те саме?» – зазначив доцент Національного університету Сінгапуру Пралад Вадаккепат.

Експерти також попереджають про ризики кіберзламу. Якщо противник отримає доступ до систем управління, роботів можуть використати проти їхніх власників. Крім того, системи штучного інтелекту можуть помилятися. Такі помилки називають «галюцинаціями», коли система створює неправильні або оманливі дані.

Нагадаємо, що італійська оборонна компанія Leonardo планує провести перше випробування нової системи протиповітряної оборони Michelangelo в Україні. Тестування має відбутися в реальних умовах до кінця року.