У Ленінградській області уражено один із найбільших нафтових портів РФ

Після атаки БпЛА пошкоджено резервуар із паливом, на місці виникла пожежа

Над регіоном нібито збили десятки безпілотників

У ніч на 23 березня Ленінградська область РФ опинилась під масованою атакою дронів. Внаслідок атаки безпілотників уражено об’єкт паливної інфраструктури в порту Приморськ. Атаку підтвердив губернатор регіону, пише «Главком».

Повідомляється, що після атаки БпЛА пошкоджено резервуар із паливом, на місці виникла пожежа. Персонал евакуювали, тривають роботи з ліквідації наслідків.

Також губертанор зазначив, що над регіоном нібито збили десятки безпілотників, близько 35.

Порт Приморськ є одним із найбільших нафтових терміналів Росії на Балтійському морі. Потужність його трубопровідної системи становить до 75 млн тонн нафти на рік.

До слова, надходження до федерального бюджету Росії від податків на нафту і газ у березні можуть скоротитися на 52% – до 520 млрд рублів порівняно з аналогічним місяцем 2025 року.