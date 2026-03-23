У Ленінградській області уражено один із найбільших нафтових портів РФ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У Ленінградській області уражено один із найбільших нафтових портів РФ
Після атаки БпЛА пошкоджено резервуар із паливом, на місці виникла пожежа
Над регіоном нібито збили десятки безпілотників

У ніч на 23 березня Ленінградська область РФ опинилась під масованою атакою дронів. Внаслідок атаки безпілотників уражено об’єкт паливної інфраструктури в порту Приморськ. Атаку підтвердив губернатор регіону, пише «Главком».

Повідомляється, що після атаки БпЛА пошкоджено резервуар із паливом, на місці виникла пожежа. Персонал евакуювали, тривають роботи з ліквідації наслідків.

Також губертанор зазначив, що над регіоном нібито збили десятки безпілотників, близько 35.

Порт Приморськ є одним із найбільших нафтових терміналів Росії на Балтійському морі. Потужність його трубопровідної системи становить до 75 млн тонн нафти на рік.

До слова, надходження до федерального бюджету Росії від податків на нафту і газ у березні можуть скоротитися на 52% – до 520 млрд рублів порівняно з аналогічним місяцем 2025 року. 

Читайте також:

Читайте також

Пригадайте, які нахабні цілі ставив рашизм на початку вторгнення
Україна встояла, а ми не раді? Рефлексії після чотирьох років війни Авторська стаття
23 лютого, 17:35
Наслідки прильотів іранських безпілотників по НПЗ в Рас-Таннурі, 2 березня 2026 рік
Нафта по $150? Чому росіяни потирають руки через атаку на Іран Тема тижня
3 березня, 17:05
За даними розвідки, у РФ посилили координацію ФСБ з армією, МВС та Росгвардією
Путін дав силовикам нові повноваження перед виборам до Держдуми
25 лютого, 15:48
Фіцо розкрив деталі розмови з Зеленським
Фіцо розкрив деталі розмови з Зеленським
28 лютого, 02:32
Буданов: Суспільство, за всієї його неоднорідності, витримало
Буданов пояснив, чому терор РФ проти енергетики не викликав бунтів в Україні
1 березня, 09:18
Зеленський: попри все українці пройшли цю складну зиму
Зеленський підбив підсумки зими та закликав до рішучості на тлі атак Ірану
1 березня, 10:34
Кремль послідовно називає демографію одним із пріоритетів державної політики
У Росії посилиться контроль за вагітними
1 березня, 11:44
Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив про можливий перелом у війні в Україні
Спецпредставник Трампа прокоментував перспективи завершення війни в Україні
10 березня, 20:01
РФ збільшила обсяги продажу сирої нафти
Росія збільшила свій прибуток від нафти через пом'якшення санкцій – Зеленський
Вчора, 12:29

Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
Вчора, 21:05
Влада планує навести лад з бізнесом рієлторів: депутати готують закон
Вчора, 15:59
У Росії стався масштабний збій у роботі Telegram: кількість скарг зашкалює
20 березня, 21:52
Трамп розповів, якому президенту довіряє більше: Путіну чи Зеленському
20 березня, 21:13
Влада Донеччини розширює зону примусової евакуації: звідки вивозитимуть людей
20 березня, 17:46
У Харкові суд відмовився визнати сім’єю одностатеву пару
20 березня, 17:02

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
