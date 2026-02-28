Головна Країна Події в Україні
Україна ввела санкції проти російських поштових сервісів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Україна ввела санкції проти російських поштових сервісів
Україна застосувала санкції проти російських компаній
Під санкції потрапили поштові сервіси, які працюють на окупованих територіях

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, що вводить у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти 10 російських транспортно-логістичних та поштових підприємств. Ці компанії безпосередньо забезпечують логістичну підтримку окупаційних військ та незаконну діяльність на загарбаних територіях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ.

Як повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, до нового санкційного пакета увійшли приватні російські компанії, які здійснюють регулярну доставку вантажів для потреб армії агресора. Ці сервіси працюють як логістичний місток, доставляючи речі окупантам на фронт та вивозячи майно у зворотному напрямку. Обмеження передбачають блокування активів та повну заборону на будь-які операції з цими юридичними особами.

«Особлива роль поштових сервісів полягає в доставці мікроелектроніки з-за кордону. Ненормально, коли з Німеччини можна відправити поштою мікрочіп у Москву. Санкції спрямовані й на обмеження цих каналів постачання. Відповідна інформація вже у партнерів», – зазначив Владислав Власюк.

Окрему увагу приділено підприємствам, що незаконно використовують приміщення та обладнання захопленої «Укрпошти» на тимчасово окупованих територіях. Крім поштових послуг, ці структури виконують функції незаконної видачі російських паспортів, вручення повісток місцевим мешканцям та здійснення виплат пенсій у валюті агресора для посилення контролю над населенням.

Санкції також спрямовані проти поштових операторів, які налагодили канали так званого «паралельного імпорту». Через ці сервіси до Росії потрапляють товари подвійного призначення, зокрема дрони та мікроелектроніка.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що у разі укладення мирної угоди між Росією та Україною санкції проти Москви можуть бути скасовані або пом’якшені.

За словами американського лідера, Сполучені Штати хотіли б зняти санкційні обмеження з Росії у випадку врегулювання війни проти України. «Я б дуже хотів забезпечити пом’якшення санкцій», – заявив Трамп, коментуючи перспективи розширення торговельно-економічних відносин між США та Росією. Він також додав, що розраховує домогтися завершення російсько-української війни «якнайшвидше».

До слова, Україна разом із партнерами посилює стратегічний тиск на морську логістику Росії. Головна ціль –тіньовий флот, який дозволяє Кремлю обходити санкції та фінансувати війну за рахунок експорту нафти. Про це повідомив журналістам міністр оборони України Михайло Федоров, інформує «Главком».

За словами міністра оборони Федорова, Україна переходить до активної фази нейтралізації тіньового флоту РФ, що фінансує війну. 

санкції Україна росія пошта

