Росія, Польща і Україна. Про економіку без пропаганди

По пов'язуємо можливості закінчення війни з економічною ситуацією у Росії. Як не дивно, росіяни теж. Про це вони говорили на останньому московському економічному форумі , який щойно завершився. Як не дивно, росіяни часто намагалися порівняти власну економіку з польською. Я спробував зробити сходу вправу і додав для розуміння пропорцій порівняння з нашою ситуацією.

Якщо порівняти три країни – Росію, Польщу і Україну – картина дуже проста.

Польща має приблизно такий самий ВВП на душу населення, як Росія. Але це принципово різні економіки. У Польщі основу складає малий і середній бізнес – понад половина економіки. У Росії – близько 20%. Все інше – держава і сировина.

Це і є ключова різниця.

Бо МСП (мале і середнє підприємництво ) – це конкуренція, розвиток, інновації. А державна економіка – це монополії, корупція і стагнація.

Україна поки що слабша. І за ВВП, і за структурою економіки. Але причина очевидна – війна і незавершені реформи. При цьому потенціал розвитку у нас – саме у польський бік, а не у російський.

Ще один показник – наука. Польща вже обігнала пострадянський простір за кількістю дослідників і якістю інституцій. Росія тримається за рахунок старої радянської бази, яка швидко деградує. Україна втратила частину потенціалу, але зберігає людський ресурс.

Тому головний висновок дуже простий.

Проблема Росії не в податках. І не в тому, що «треба зробити як у США чи ЄС».

Проблема – в системі.

Бо економіка не працює без:

незалежних інституцій;

конкуренції;

довіри;

свободи бізнесу.

Польща це зробила.

Росія – ні.

Україна – ще в процесі.

І саме тому майбутнє України – це не «наздогнати Росію».

Це – стати Польщею.

Якщо ж нам вдасться стати частиною ЄС ( а Польща виросла економічно саме завдяки членству у ЄС) очевидно , що ніколи у Росії не буде потенціалу для перемоги.

Ці таблиці демонструють порівняння ВВП на душу населення, частку у цьому малого і середнього бізнесу і порівняння наукового потенціалу.