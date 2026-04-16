Головна Думки вголос Микола Княжицький
search button user button menu button
Микола Княжицький Народний депутат України

Польський шлях проти російського: де майбутнє України

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img

Росія, Польща і Україна. Про економіку без пропаганди

По пов'язуємо можливості закінчення війни з економічною ситуацією у Росії. Як не дивно, росіяни теж. Про це вони говорили на останньому московському економічному форумі , який щойно завершився. Як не дивно, росіяни часто намагалися порівняти власну економіку з польською. Я спробував зробити сходу вправу і додав для розуміння пропорцій порівняння з нашою ситуацією.

Якщо порівняти три країни – Росію, Польщу і Україну – картина дуже проста.

Польща має приблизно такий самий ВВП на душу населення, як Росія. Але це принципово різні економіки. У Польщі основу складає малий і середній бізнес – понад половина економіки. У Росії – близько 20%. Все інше – держава і сировина.

Це і є ключова різниця.

Бо МСП (мале і середнє підприємництво ) – це конкуренція, розвиток, інновації. А державна економіка – це монополії, корупція і стагнація.

Україна поки що слабша. І за ВВП, і за структурою економіки. Але причина очевидна – війна і незавершені реформи. При цьому потенціал розвитку у нас – саме у польський бік, а не у  російський.

Ще один показник – наука. Польща вже обігнала пострадянський простір за кількістю дослідників і якістю інституцій. Росія тримається за рахунок старої радянської бази, яка швидко деградує. Україна втратила частину потенціалу, але зберігає людський ресурс.

Тому головний висновок дуже простий.

Проблема Росії не в податках. І не в тому, що «треба зробити як у США чи ЄС».

Проблема – в системі.

Бо економіка не працює без:

  • незалежних інституцій;
  • конкуренції;
  • довіри;
  • свободи бізнесу.

Польща це зробила.

Росія – ні.

Україна – ще в процесі.

І саме тому майбутнє України – це не «наздогнати Росію».

Це – стати Польщею.

Якщо ж нам вдасться стати частиною ЄС ( а Польща виросла економічно саме завдяки членству у ЄС) очевидно , що ніколи у Росії не буде потенціалу для перемоги.

Польський шлях проти російського: де майбутнє України фото 1
Польський шлях проти російського: де майбутнє України фото 2
Польський шлях проти російського: де майбутнє України фото 3

Ці таблиці демонструють порівняння ВВП на душу населення, частку у цьому малого і середнього бізнесу і порівняння наукового потенціалу.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Польща економіка війна бізнес Україна корупція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua