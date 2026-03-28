Зеленський зустрівся з президентом ОАЕ: обговорили іранські удари, Ормузьку протоку та оборонну співпрацю

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Зеленський зустрівся з президентом ОАЕ: обговорили іранські удари, Ормузьку протоку та оборонну співпрацю
Зеленський зустрівся з президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном
Ключовими темами перемовин стали глобальна енергетична безпека, захист від дронових атак та зміцнення стратегічного партнерства у сфері оборони

Президент України Володимир Зеленський провів офіційну зустріч із президентом Об’єднаних Арабських Еміратів Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Зустріч відбулася на тлі загострення ситуації в регіоні Затоки, зокрема через загрози стабільності судноплавства в Ормузькій протоці. Володимир Зеленський запропонував партнерам унікальний український досвід протидії сучасним повітряним загрозам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Одним із центральних питань зустрічі стала безпекова ситуація в Еміратах та загрози з боку Ірану. Сторони обговорили ризики блокування Ормузької протоки – стратегічного шляху, через який проходить значна частина світового експорту нафти.

Володимир Зеленський наголосив, що стабільність енергетичного ринку є спільною відповідальністю нормальних держав усього світу.

«Для всіх нормальних держав важливо забезпечити стабільність та захистити життя в умовах сучасних загроз. Україна в цьому має відповідну експертизу», – заявив президент.

Президент України запропонував ОАЕ системний підхід до захисту міст, заснований на чотирьох роках досвіду повномасштабної війни. Він підкреслив, що українська система захисту напрацювала унікальні механізми, які дозволяють досягати високого відсотка збиття ворожих дронів та ракет.

Україна готова до інтеграції цього досвіду та спільної роботи з Еміратами для посилення захисту обох народів у стратегічній перспективі.

Нагадаємо, міністерства оборони України та Саудівської Аравії підписали угоду про оборонне співробітництво. Вона відкриває шлях для майбутньої співпраці та інвестицій.

