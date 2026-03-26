Іран відреагував на план США і висунув зустрічні вимоги

glavcom.ua
Іран заявив, що переговори не просуваються
фото: AP

Тегеран назвав пропозиції односторонніми і заявив про власні умови завершення війни

Іран вважає план США щодо завершення війни несправедливим і таким, що не відповідає його інтересам, та вже передав Вашингтону власні пропозиції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За словами одного з іранських чиновників, запропонований Вашингтоном 15-пунктний план є «одностороннім та несправедливим». «Коротко кажучи, пропозиція передбачає, що Іран відмовиться від своєї здатності захищатися в обмін на розпливчастий план скасування санкцій», – заявив посадовець.

Він підкреслив, що такий підхід не відповідає інтересам Ірану. Також, за його словами, сторони наразі не досягли домовленості щодо проведення переговорів, а жоден план завершення війни «не виглядає реалістичним».

Водночас агенція Tasnim з посиланням на джерела в іранській владі повідомляє, що Тегеран уже передав США власні пропозиції щодо завершення війни та очікує відповіді.

Зокрема, іранська сторона вимагає припинення «агресії та терору» з боку США, створення умов для запобігання новому конфлікту, виплати компенсацій та визнання контролю Ірану над Ормузькою протокою.

Джерела також заявили, що Тегеран скептично ставиться до заяв американських посадовців про готовність до переговорів. За їхніми словами, такі сигнали можуть бути спрямовані на затягування часу для підготовки можливого наземного вторгнення та вплив на світові ціни на нафту.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп під час виступу на благодійному вечорі республіканців у Вашингтоні заявив, що іранське керівництво дуже сильно прагне укласти угоду для припинення війни.

За словами американського лідера, іранські високопосадовці уникають публічних заяв про готовність до компромісу через страх за власне життя. Трамп підкреслив, що в Тегерані побоюються як внутрішніх розправ з боку радикальних кіл власного народу, так і ударів з боку Сполучених Штатів.

