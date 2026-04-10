ЄС наростив імпорт газу з Росії: FT розкрило обсяги

Дефіцит ЗПГ через Близький Схід змусив Європу повернутися до російського ресурсу

Країни Європейського Союзу збільшили закупівлі російського зрідженого газу на тлі перебоїв глобальних поставок, спричинених енергетичною кризою на Близькому Сході. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Як пише видання, за даними дослідницької групи Kpler, імпорт із сибірського проєкту «Ямал ЗПГ» у першому кварталі 2026 року зріс на 17% у річному вимірі та досяг 5 млн тонн. Лише у березні країни ЄС отримали 1,8 млн тонн зрідженого газу.

За оцінками екологічної організації Urgewald, сукупні витрати держав-членів ЄС на закупівлю ресурсу за перші три місяці року становили близько €2,88 млрд. Це відбулося на тлі зростання середніх цін на газ у Європі, які у березні піднялися до €52,87 за МВт·год.

Одним із ключових факторів стала нестабільність на Близькому Сході. Через пошкодження інфраструктури та контроль Ірану над Ормузькою протокою поставки катарського зрідженого газу суттєво скоротилися, що обмежило альтернативні джерела для Європи.

Водночас на ситуацію вплинули й внутрішні обмеження ЄС. Через санкційні обмеження ускладнилося перенаправлення вантажів до Азії, що фактично зробило європейський ринок основним для постачання газу з проєкту «Ямал ЗПГ» . У результаті 97% усіх обсягів за перші три місяці року були спрямовані саме до портів Євросоюзу.

«Усі цифри показують залежність Росії від європейського ринку» , – зазначив активіст Urgewald Себастьян Рьоттерс.

Він додав, що європейські покупці наразі не демонструють готовності повністю відмовитися від російського зрідженого газу до запровадження офіційних обмежень.

Нагадаємо, що Європейська комісія не внесла пропозицію щодо повної заборони імпорту російської нафти до Євросоюзу, хоча раніше планувала зробити це 15 числа.

Оновлений законодавчий порядок денний Єврокомісії більше не містить відповідної ініціативи. Йшлося про законодавче закріплення поступової відмови від імпорту російської нафти не пізніше кінця 2027 року. Такий крок мав зафіксувати відмову ЄС від енергоресурсів РФ навіть у разі можливого послаблення санкцій у майбутньому.