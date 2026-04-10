Головна Світ Економіка
search button user button menu button

ЄС наростив імпорт газу з Росії: FT розкрило обсяги

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
ЄС витратили приблизно €2,88 млрд на газ із заводу «Ямал ЗПГ»
фото: AP

Дефіцит ЗПГ через Близький Схід змусив Європу повернутися до російського ресурсу

Країни Європейського Союзу збільшили закупівлі російського зрідженого газу на тлі перебоїв глобальних поставок, спричинених енергетичною кризою на Близькому Сході. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Як пише видання, за даними дослідницької групи Kpler, імпорт із сибірського проєкту «Ямал ЗПГ» у першому кварталі 2026 року зріс на 17% у річному вимірі та досяг 5 млн тонн. Лише у березні країни ЄС отримали 1,8 млн тонн зрідженого газу.

За оцінками екологічної організації Urgewald, сукупні витрати держав-членів ЄС на закупівлю ресурсу за перші три місяці року становили близько €2,88 млрд. Це відбулося на тлі зростання середніх цін на газ у Європі, які у березні піднялися до €52,87 за МВт·год.

Одним із ключових факторів стала нестабільність на Близькому Сході. Через пошкодження інфраструктури та контроль Ірану над Ормузькою протокою поставки катарського зрідженого газу суттєво скоротилися, що обмежило альтернативні джерела для Європи.

Водночас на ситуацію вплинули й внутрішні обмеження ЄС. Через санкційні обмеження ускладнилося перенаправлення вантажів до Азії, що фактично зробило європейський ринок основним для постачання газу з проєкту «Ямал ЗПГ» . У результаті 97% усіх обсягів за перші три місяці року були спрямовані саме до портів Євросоюзу.

«Усі цифри показують залежність Росії від європейського ринку» , – зазначив активіст Urgewald Себастьян Рьоттерс.

Він додав, що європейські покупці наразі не демонструють готовності повністю відмовитися від російського зрідженого газу до запровадження офіційних обмежень.

Нагадаємо, що Європейська комісія не внесла пропозицію щодо повної заборони імпорту російської нафти до Євросоюзу, хоча раніше планувала зробити це 15 числа.

Оновлений законодавчий порядок денний Єврокомісії більше не містить відповідної ініціативи. Йшлося про законодавче закріплення поступової відмови від імпорту російської нафти не пізніше кінця 2027 року. Такий крок мав зафіксувати відмову ЄС від енергоресурсів РФ навіть у разі можливого послаблення санкцій у майбутньому.

Читайте також:

Теги: Європейський Союз імпорт газ росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua