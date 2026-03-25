Україна та США уклали низку угод в енергетиці: що відомо

glavcom.ua
Єгор Голівець
Україна та США уклали домовленості про розвиток газового сектору
фото: @Denys_Shmyhal

Йдеться про інвестиції у видобуток вуглеводнів та модернізацію обладнання

Україна та Сполучені Штати уклали низку угод у сфері енергетики під час візиту української делегації до Вашингтона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міністра енергетики Дениса Шмигаля у соцмережі X

Україна та США уклали низку угод в енергетиці: що відомо
скріншот: @Denys_Shmyhal

За його словами, домовленості охоплюють розвиток видобутку вуглеводнів, модернізацію інфраструктури та розширення міжнародної співпраці.

«У межах роботи української делегації у Сполучених Штатах вже досягнуто важливих домовленостей з американськими компаніями щодо енергетичних проєктів в Україні», – наголосив міністр.

Зокрема, Міністерство енергетики України уклало угоду про розподіл вуглеводнів із американською компанією Aspect Holdings. Очікується, що документ сприятиме залученню інвестицій у видобуток та зміцненню енергетичної безпеки країни.

Водночас НАК «Нафтогаз України» підписала меморандуми з компаніями Solar Turbines та Baker Hughes. Угода передбачає підвищення енергоефективності газових турбін і компресорного обладнання.

«НАК «Нафтогаз України» підписала Меморандум із провідним міжнародним виробником енергетичного обладнання Solar Turbines. Серед потенційних напрямів співробітництва – локалізація сервісу та технічного обслуговування обладнання, навчання українських фахівців та інші ініціативи, спрямовані на підвищення енергетичної стійкості та незалежності об’єктів Групи Нафтогаз», – написав Шмигаль

Крім того, «Нафтогаз» домовився про співпрацю з Американським інститутом нафти (API), яка включає обмін інформацією, досвідом та галузевими практиками.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про призупинення постачання природного газу в Україну. При цьому висунув ультиматум: експорт палива не відновиться, допоки Україна не забезпечить безперебійний транзит російської нафти через нафтопровід «Дружба».

