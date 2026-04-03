В окупованій Керчі пам’ятник дружби з Україною «перепрошили» під союз із Білоруссю

Лариса Голуб
У Керчі відбулося «урочисте відкриття» оновленого арт-об'єкта
У тимчасово окупованому Криму загарбники продовжують стирати будь-які згадки про Україну. Цього разу «реконструкції» піддали пам’ятник на набережній Керчі, який раніше символізував дружбу з українським народом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію «Голос Криму».

Арт-об'єкт у вигляді морського вузла, який роками стояв на набережній як символ зв’язків між Україною та РФ, тепер «перепрошили». Йому надали «новий сенс»: міцний зв'язок і союз між Росією та Білоруссю. Вузол було пофарбовано у кольори відповідних прапорів. Під час «урочистого відкриття» окупанти оголосили, що віднині цей вузол символізує «єдність та взаємопов'язаність» Росії та Білорусі.

На оновленому монументі замінили таблички та символіку, намагаючись легітимізувати союз із режимом Лукашенка на вкраденій українській землі. Російська адміністрація міста назвала перероблений пам'ятник «символом фортеці та непорушного братерства».

Варто зауважити, що пам’ятник морському вузлу в Керчі був встановлений ще до окупації півострова.

Після 2014 року загарбники неодноразово намагалися змінити сенси історичних та культурних об'єктів у Криму, проводячи політику примусової асиміляції та знищення української ідентичності.

«Главком» писав, що Зеленський посилив курс на підтримку кримських татар. Президент України Володимир Зеленський підписав укази №289/2026 і №293/2026, якими відзначив державними нагородами низку представників кримськотатарського народу та доручив уряду визначити правовий статус Меджлісу. Згідно з указом про нагородження, за вагомий внесок у зміцнення державності, захист суверенітету та розвиток суспільного життя низку діячів відзначили орденами «За заслуги» різних ступенів. Зокрема, орден І ступеня отримав заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров.

Нагадаємо, що мусульманська спільнота України та кримськотатарський народ зустрічають в умовах агресії уже 13-й Рамадан. Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що наступний Рамадан буде у мирі. 

