В окупованій Керчі пам’ятник дружби з Україною «перепрошили» під союз із Білоруссю

Окупанти в Керчі «імпортозамістили» дружбу: пам’ятник Україні переробили під Білорусь

У тимчасово окупованому Криму загарбники продовжують стирати будь-які згадки про Україну. Цього разу «реконструкції» піддали пам’ятник на набережній Керчі, який раніше символізував дружбу з українським народом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію «Голос Криму».

Арт-об'єкт у вигляді морського вузла, який роками стояв на набережній як символ зв’язків між Україною та РФ, тепер «перепрошили». Йому надали «новий сенс»: міцний зв'язок і союз між Росією та Білоруссю. Вузол було пофарбовано у кольори відповідних прапорів. Під час «урочистого відкриття» окупанти оголосили, що віднині цей вузол символізує «єдність та взаємопов'язаність» Росії та Білорусі.

На оновленому монументі замінили таблички та символіку, намагаючись легітимізувати союз із режимом Лукашенка на вкраденій українській землі. Російська адміністрація міста назвала перероблений пам'ятник «символом фортеці та непорушного братерства».

Варто зауважити, що пам’ятник морському вузлу в Керчі був встановлений ще до окупації півострова.

фото з відкритих джерел

Після 2014 року загарбники неодноразово намагалися змінити сенси історичних та культурних об'єктів у Криму, проводячи політику примусової асиміляції та знищення української ідентичності.

