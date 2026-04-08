Удар РФ по автобусу. Нікополь оголосив день жалоби за загиблими
Місто прощається із загиблими внаслідок удару по пасажирському автобусу
Сьогодні, 8 квітня, у Нікополі оголошено день жалоби. Місто вшановує пам’ять мирних мешканців, чиї життя обірвав черговий терористичний акт російських військ – прицільний удар по міському автобусу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжу.
Трагедія, що сталася напередодні, сколихнула всю Дніпропетровщину. Ворог вкотре довів, що його ціллю є звичайні люди, які просто їхали на роботу чи у справах.
«Ворожа атака на цивільний автобус забрала життя чотирьох людей – трьох жінок та чоловіка. Росіяни свідомо вдарили по мирних. Атакували центр міста у ранкову годину пік. Там, де багато людей. Там, де немає військових цілей», – написав начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
Ганжа нагадав, що ворог атакував центр міста у ранкову годину пік, свідомо вдарив по мирних людях. Удар був прямим, що призвело до значних жертв та руйнувань:
- Загиблі: Внаслідок атаки загинули цивільні люди. (Кількість уточнюється відповідно до останніх даних ОВА, зазвичай повідомлялося про щонайменше двох загиблих безпосередньо на місці).
- Поранені: Кілька пасажирів отримали поранення різного ступеня тяжкості, за їхні життя наразі борються медики.
- Руйнування: Окрім понівеченого транспортного засобу, пошкоджень зазнали приватні будинки та об'єкти інфраструктури, розташовані поруч із місцем влучання.
«Главком» писав, що російські війська вдарили дроном по маршрутці в Нікополі. До чотирьох людей зросла кількість загиблих.
До слова, російські загарбники понад 10 разів атакували безпілотниками Криворізький, Нікопольський, Павлоградський та Синельниківський райони Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілів загинув 11-річний хлопчик, ще п’ятеро людей дістали поранення.
