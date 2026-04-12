NYT: Європа опинилася в конфлікті з великими світовими державами

glavcom.ua
Аліна Самойленко
Війна проти Ірану ще більше посилила список економічних проблем Європи та ускладнила для регіону як подолання труднощів, так і конкуренцію

Світовий порядок, що десятиліттями тримався на американській безпеці та дешевих російських ресурсах, остаточно розвалився, поставивши Європу перед загрозою економічного занепаду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Війна США та Ізраїлю проти Ірану, яка розпочалася наприкінці лютого цього року, спровокувала новий енергетичний шок: ціни на газ на континенті злетіли на 60%. Це критично вдарило по промисловості Німеччини, Франції та Італії, піднявши інфляцію.

Сьогодні Європа змушена маневрувати під тиском трьох сторін. Росія продовжує гібридну агресію та диверсії, Китай підриває європейське виробництво дешевим імпортом і блокує поставки мінералів, а найближчий союзник – США – погрожує торговельними війнами. Адміністрація Трампа не лише тисне економічно, а й вдається до дипломатичних образ, критикуючи лідерів Франції та Німеччини за недостатню підтримку операцій в Ірані.

Внутрішня ситуація в ЄС також стає загрозливою. Рекордні борги та необхідність інвестувати близько $1 трлн у технологічний прорив збіглися з різким зростанням витрат на оборону. Політична поляризація та ріст популярності ультраправих партій, таких як «Альтернатива для Німеччини», ускладнюють прийняття спільних рішень. Експерти, зокрема Маріо Драгі, попереджають: якщо Європа не перейде від розрізнених дій до єдиної промислової та оборонної політики, їй загрожує остаточна втрата конкурентоспроможності та деіндустріалізація.

Як відомо, президент США Дональд Трамп висловив байдужість щодо фінального результату переговорів із Тегераном, які наразі тривають в Ісламабаді. 

Залишаючи Білий дім, він заявив журналістам, що для Сполучених Штатів факт підписання угоди не є критичним.

Раніше президент США Дональд Трамп окреслив ключовий критерій майбутніх домовленостей із Тегераном. За його словами, «справедлива угода» на 99% має складатися з повної відмови Ірану від ядерного озброєння. 

Трамп також припустив, що в країні вже фактично відбулася зміна режиму, хоча офіційно Вашингтон не висував такої вимоги.

