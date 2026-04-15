Головна Світ Політика
search button user button menu button

Угорщина відводить війська від енергооб'єктів, які охороняли від «української загрози»

Лариса Голуб
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Міф про «українську загрозу» енергосистемі Угорщини вичерпано
фото: HVG

Будапешт прибирає військові підрозділи з об'єктів критичної інфраструктури

Після завершення виборчого процесу в Угорщині розпочалося виведення військових підрозділів, які були залучені до охорони об'єктів критичної інфраструктури. Наказ про це віддав начальник Генерального штабу Збройних сил Угорщини Габор Бьорьонді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на угорське видання HVG.

«Збройні сили Угорщини почали раціоналізувати чисельність військовослужбовців, задіяних у посиленні охорони інфраструктури та енергетичних об'єктів», – повідомили в Генштабі Збройних сил Угорщини.

Також в Генштабі Збройних сил Угорщини повідомили, що оператори критичної інфраструктури скоригували власні заходи безпеки і посилили захист об'єктів.

«Збройні сили Угорщини поступово скорочуватимуть чисельність розгорнутих сил з 15 квітня 2026 року та виводитимуть війська з тих місць, де Міністерство енергетики більше не вважає необхідним військове підкріплення», – йдеться у заяві Генштабу.

Повідомляється, що угорські збройні сили розгорнули 600 військовослужбовців для охорони 75 стратегічних пунктів. Окрім критично важливої ​​енергетичної інфраструктури, посилений захист було також поширено на військово-промислові об'єкти через пожежу, спричинену терористичним актом у Чеській Республіці.

Під час передвиборчої кампанії Віктор Орбан публічно припускав, що Україна нібито може завдати удару по угорських енергетичних системах. Такі заяви лунали на тлі спекуляцій про можливе блокування роботи нафтопроводу «Дружба». Саме під приводом цього «ризику» до стратегічних об'єктів були направлені армійські підрозділи.

«Главком» писав, що переможець парламентських виборів Угорщини Петер Мадяр заявив, що Будапешт готовий розблокувати кредит Україні від ЄС у розмірі €90 млрд за умови відновлення постачання нафти трубопроводом «Дружба». За словами Мадяра, ключовим фактором для зміни позиції Угорщини є відновлення стабільного транзиту нафти через цей маршрут. 

Нагадаємо, що Європейський Союз пов’язав розблокування близько €35 млрд для Угорщини з масштабними реформами та фактичним розривом із політикою Віктора Орбана. Після перемоги на виборах очільник опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр отримав сигнал від Брюсселя про те, що гроші будуть доступні лише після виконання 27 умов. 

Теги: військові Україна Угорщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua