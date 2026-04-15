Угорщина відводить війська від енергооб'єктів, які охороняли від «української загрози»

Будапешт прибирає військові підрозділи з об'єктів критичної інфраструктури

Після завершення виборчого процесу в Угорщині розпочалося виведення військових підрозділів, які були залучені до охорони об'єктів критичної інфраструктури. Наказ про це віддав начальник Генерального штабу Збройних сил Угорщини Габор Бьорьонді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на угорське видання HVG.

«Збройні сили Угорщини почали раціоналізувати чисельність військовослужбовців, задіяних у посиленні охорони інфраструктури та енергетичних об'єктів», – повідомили в Генштабі Збройних сил Угорщини.

Також в Генштабі Збройних сил Угорщини повідомили, що оператори критичної інфраструктури скоригували власні заходи безпеки і посилили захист об'єктів.

«Збройні сили Угорщини поступово скорочуватимуть чисельність розгорнутих сил з 15 квітня 2026 року та виводитимуть війська з тих місць, де Міністерство енергетики більше не вважає необхідним військове підкріплення», – йдеться у заяві Генштабу.

Повідомляється, що угорські збройні сили розгорнули 600 військовослужбовців для охорони 75 стратегічних пунктів. Окрім критично важливої ​​енергетичної інфраструктури, посилений захист було також поширено на військово-промислові об'єкти через пожежу, спричинену терористичним актом у Чеській Республіці.

Під час передвиборчої кампанії Віктор Орбан публічно припускав, що Україна нібито може завдати удару по угорських енергетичних системах. Такі заяви лунали на тлі спекуляцій про можливе блокування роботи нафтопроводу «Дружба». Саме під приводом цього «ризику» до стратегічних об'єктів були направлені армійські підрозділи.

«Главком» писав, що переможець парламентських виборів Угорщини Петер Мадяр заявив, що Будапешт готовий розблокувати кредит Україні від ЄС у розмірі €90 млрд за умови відновлення постачання нафти трубопроводом «Дружба». За словами Мадяра, ключовим фактором для зміни позиції Угорщини є відновлення стабільного транзиту нафти через цей маршрут.

Нагадаємо, що Європейський Союз пов’язав розблокування близько €35 млрд для Угорщини з масштабними реформами та фактичним розривом із політикою Віктора Орбана. Після перемоги на виборах очільник опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр отримав сигнал від Брюсселя про те, що гроші будуть доступні лише після виконання 27 умов.