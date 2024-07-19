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Микола Княжицький Народний депутат України

Вибір фон дер Ляєн – хороша новина для України

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«Серед пріоритетів ЄС на наступні 5 років свого перебування на найвищій посаді в ЄС фон дер Ляєн назвала питання оборони»
з відкритих джерел

«Проти кандидатури Урсули фон дер Ляєн виступили представники радикальних правих сил, євроскептики, проросійських партій і відверті російські агенти»

Європейський парламент більшістю у 401 голос переобрав Урсулу фон дер Ляєн на посаду голови Європейської комісії. Для України це дуже добра новина, бо пані Урсула є справжнім другом нашої держави. Це підтверджуть безліч фактів після 24 лютого 2022 року. Вона декілька разів відвідала Київ, демонструючи особисту відвагу і вірність базовим людським цінностям. У пам’яті багатьох українців зберігаються кадри з її перебування в Бучі, куди вона поїхала відвідати місця російських звірств і віддати шану невинним жертвам.

Людяність, глибока християнська віра і віра в Європу – це ціннісний фундамент її світогляду.

Урсулі фон дер Ляєн наша країна завдячує отриманню спочатку статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу, а згодом рішення про відкриття переговорів щодо нашого членства. Без її лідерства ми ще довго проходили б бюрократичні процедури оцінки виконання критеріїв відповідності нашої держави та її інститутів вимогам ЄС. Разом з усім складом Єврокомісії вона наполегливо працювала з нашими міністрами, щоб під час широкомасштабної російської агресії українцям надати видимий знак того, що великі жертви недаремні: Україна стане членом ЄС.

З переобранням пані Урсули можемо почуватися більш впевнено. Переговори про наше членство проходитимуть у доброзичливій атмосфері, бо для обох сторін головною метою буде їхнє позитивне завершення. Так, ми маємо виконати своє домашнє завдання – імплементувати норми європейського законодавства, реформувати діяльність державних інститутів, щоб їхня праця відповідала діяльності європейських інститутів. Але від сьогодні ми знаємо, що з іншого боку переговорного столу сидітиме політикиня, яка розуміє наші проблеми і яка націлена на їхнє вирішення.

У своїй промові ще в статусі кандидатки на посаду голови Єврокомісії фон дер Ляєн чітко визначила пріоритети нової комісії, а отже всього ЄС. Серед них допомога Україні «скільки буде потрібно», що в перекладі на мову європейських інституцій означає, що ЄС підтримуватиме нас фінансово. Росія не має підстав думати, що вона переможе Україну у війні на виснаження, бо скоріше виснажиться сама Москва.

Фон дер Ляєн різко розкритикувала Віктора Орбана за його недавню поїздку до Москви (назвала її «місією заспокоєння Путіна») і заявила, що ракетна атака на лікарню «Охматдит» не була помилкою, а повідомленням «скерованим до нас». І тому, підкреслила вона – «наша відповідь має бути такою ж чіткою: ніхто не прагне миру більше ніж українці». І додала, що ЄС має надати Україні все необхідне для перемоги.

Серед пріоритетів ЄС на наступні 5 років свого перебування на найвищій посаді в ЄС фон дер Ляєн назвала питання оборони, анонсуючи створення посади єврокомісара з питань оборони, посилення Європейського союзу заради оборони і створення протиповітряного й протиракетного «щита» ЄС. Вона підкреслила, що впродовж минулих двох років європейські країни збільшили свої оборонні бюджети на 20%, тоді як витрати на військову сферу в Росії зросли на 300%, натомість у Китаї на 600%.

Згадка про КНР не була випадковою, бо нова/стара очільниця Єврокомісії заявила, що ЄС захищатиме Тайвань від спроб силового приєднання острова до КНР. Тим самим вона заочно полемізувала з Дональдом Трампом, який в одному зі своїх інтерв’ю сказав, що Тайвань має заплатити США за захист, бо Америку від острова розділяє понад 15 тисяч км, натомість від КНР лише 150 км.

Проти кандидатури Урсули фон дер Ляєн виступили представники радикальних правих сил, євроскептики, проросійських партій і відверті російські агенти. Разом 284 депутати. Андрюс Кубілюс, колишній литовський прем’єр-міністр і теперішній євродепутат, ствердив, що поразка Урсули фон дер Ляєн служила б реалізації цілей Путіна: дестабілізації ЄС і потенційного зменшення допомоги Україні.

Дякуючи голосам коаліції християнських демократів, соціал-демократів, лібералів і зелених (разом це якраз 401 депутат) ЄС буде стабільнішим і його підтримка Україні – гарантованою.

Це був хороший день для України.

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Теги: Урсула фон дер Ляєн Україна

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