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    Думки вголос

    Ватикан потребує, аби йому вказали шлях до прозріння?

    Папа Римський ніби й хоче допомогти, але виглядає це дуже дивно - Ватикан потребує, аби йому вказали шлях до прозріння?
    Папа Римський ніби й хоче допомогти, але виглядає це дуже дивно
    фото: Ватикан

    У кожного дорога до Бога своя

    Чи є Бог? Вже більше місяця все частіше можна почути це питання. Ми молимося за рідних, Україну і наш народ. Але коли бачимо звірства ворогів, то хочеться кричати: Боже, ти це бачиш?

    Я прочитала про ініціативу Папи Римського Хресної ходи, в якій мають нести хрест разом українка і росіянка, мені стало фізично погано. Разом? Хрест? Ми можемо на кожному росіянину хрест лише… поставити.

    А ще виникають ідеї про зустріч Папи з Кирилом, той що головний в РПЦ. Мало горя? Пробачити? Може вказати правильний шлях для прозріння?

    І мене дуже лякають заяви в Україні окремих священників московського патріархату про бажання влитися в ПЦУ.

    Вчора вони благословляли на війну, а завтра будуть молитися за невинно убієнних? Щиро перед Богом і людьми? Гнати невірних за поребрик з обов‘язковою перевіркою спецслужб.

    Коли йшли бої у Київській області, в нашій хаті падали зі стін ікони…

    У кожного дорога до Бога своя. І не завжди це дорога до храму.

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    Джерело: блог Тетяни Мокріді

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    Теги: росія окупанти Папа Римський війна РПЦ Ватикан Україна окупація #stoprussia
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    Ватикан потребує, аби йому вказали шлях до прозріння?