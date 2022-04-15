США готові до тривалої війни: Україна отримає зброї достатньо для перемоги

Сполучені Штати не хочуть вступати у прямий конфлікт із Росією, але зроблять усе, аби покласти край російській агресії

США зроблять усе, аби війна на території України завершилася якомога швидше. Про це держсекретар Ентоні Блінкен заявив під час організованої Мічиганським університетом конференції, передає «Голос Америки».

Разом з тим, Блінкен запевнив – до тривалої російсько-української війни Сполучені Штати теж готові. І нададуть Україні стільки зброї, скільки буде потрібно для перемоги: «Ми продовжуватимемо робити все можливе для України з метою переконатися, що в її руках є засоби для забезпечення власної безпеки та, зрештою, для зміцнення її позицій за будь-якого можливого дипломатичного врегулювання шляхом переговорів».

Щодо інтересів громадян США, то держсекретар пояснив – вони полягають у тому, щоб Сполучені Штати не вступили у прямий конфлікт із Росією.

Крім того, Ентоні Блінкен згадав Китай, який досі не визначився зі своєю реальною позицією щодо російсько-української війни. «Ми чекаємо на те, що Китай виступить на захист принципів, яких, як він заявляє, він дотримується. Але він цього не робить. Думаю, він перебуває в дедалі незручнішому становищі через те, що є величезний розрив між тим, за що Китай нібито виступає, і тим, що він робить по-справжньому», – викрив держсекретар США лицемірну позицію китайських можновладців.

Втім, упевнений Блінкен, рано чи пізно Китай повинен зробити вибір. І суть вибору, зазначив очільник зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів, не у тому, аби стати на бік США, «а в тому, щоб бути на тому боці, що має рацію, проти того, що неправий. У тому, щоб підтримати основоположні принципи системи міжнародних відносин».

Нагадаємо, міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що Китай повинен допомогти покласти край війні в Україні. Інакше ця країна зіткнеться з втратою свого становища у світі.

Також Єллен попередила, що спроби допомогти в обході санкцій матимуть для Китаю серйозні економічні наслідки.