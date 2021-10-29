Чиновники закупили електроскутери для лежачих хворих

Минулого року 14% людей, що потребували спеціальних засобів, їх не отримали

Минулого року 14% людей, що потребували спеціальних засобів, їх не отримали

Реальний випадок того, як деякі чиновники «дбають» про забезпечення людей з інвалідністю засобами реабілітації

В Україні близько 2,7 млн осіб з інвалідністю, 600 тисяч з них потребують забезпечення протезами, ортезами, інвалідними візками, ходунками, медичними ліжками та іншим. Держава витрачає величезні кошти для забезпечення людей цими засобами: у цьому році передбачено 1,5 млрд грн, у наступному – 1,7 млрд грн.

На жаль, кошти витрачаються не завжди ефективно. Минулого року 14% людей, що потребували спеціальних засобів, їх не отримали.

Інститут законодавчих ідей та Національне агентство із запобігання корупції провели дослідження корупційних ризиків при забезпеченні осіб з інвалідністю засобами реабілітації. Експерти вивчили випадки у судовому реєстрі, журналістські розслідування, звіт Рахункової палати та провели опитування учасників ринку.

Найчастіші порушення наступні: призначення несумісних виробів (як приклад, закупівля на 80 тис грн електроскутерів для лежачих хворих), змова керівника підприємства та працівників соціальних служб для тиску на людину, щоб вона погодилась на засоби конкретного виробника, створення керівниками держпідприємств приватних компаній, на які оформляються договори щодо придбання засобу реабілітації.

У дослідженні наводяться рекомендації, які мають запобігти корупційним ризикам у цій сфері. Зокрема, перехід на закупівлі через систему Prozorro, запровадження системи монетизації пільг для осіб з інвалідністю, введення системи ваучерів, за який людина зможе придбати апарат.

Фактично дослідження показало ті слабкі місця, на які потрібно звернути увагу для мінімізації корупційних ризиків.

Джерело: блог Михайла Радуцького

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