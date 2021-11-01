Українців лякають новою брехнею про лікарів

Чи має моральне право лікар «ковідної» лікарні інакше ставитися до невакцинованих пацієнтів?

Лікарі інфекційних відділень у соцмережах дуже відверто розповідають про те, що відбувається з важкими пацієнтами, що страждають на Covid-19. Про ті страшні речі, які вони бачать на власні очі.

Хтось скаже – навіщо лякати людей?

Я, навпаки, вважаю, що українці мають повне право знати правду. І розуміти, що Covid-19 – не «вигадка фармацевтичної мафії». Covid-19 катує та вбиває.

А дізнавшись страшну правду, кожен нехай вирішує особисто. Вакцинуватись та на порядок зменшити ризик потрапити до реанімації. Або надалі перебувати у полоні вигадок антивакцинаторів.

Стовідсотковий спротив у мене викликає лише думка про те, що лікарі сьогодні можуть якось інакше ставитися до невакцинованих пацієнтів. Нібито невакциновані «самі винні» у тому, що потрапили до лікарні.

Сьогодні цю тему жваво обговорюють на телевізійних ефірах, наполегливо приписуючи всім активним прихильникам вакцинації думку про негласне право лікарів на «поділ пацієнтів». Запевняю вас – це абсолютно не так.

Я ніколи особисто від колег або керівників МОЗ навіть натяку не чув про можливість неформального поділу пацієнтів на вакцинованих та невакцинованих. У лікарні рятують всіх однаково, без жодної вибірковості! Це закон без винятків. Нікому не мають права відмовити у допомозі, тому що він не вакцинувався і не збирається цього робити. Це навіть не обговорюється!

Ви знаєте, що в Україні запроваджені карантинні обмеження: без сертифікату або негативного тесту, наразі, наприклад, не можна сісти на потяг. Втім, абсурдним є проводити будь-які аналогії правил допуску в ресторан чи вагон потягу з критеріями надання медичної допомоги у лікарні.

Вакцинований чи невакцинований пацієнт, медикам важливо знати лише з однієї причини – щоб краще розуміти ефективність вакцин для тієї чи іншої групи людей.

Наостанок я закликаю припинити спекуляції на цю тему. Хтось свідомо та безглуздо вбиває себе шкідливими звичками, хтось наражає на небезпеку відмовою від вакцинації. Проте священний обов’язок медика – допомагати та рятувати, попри особисте ставлення та обставини виникнення хвороби. Крапка.

Джерело: блог Михайла Радуцького

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