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Михайло Самусь Заступник директора ЦДАКР з міжнародних питань

Інтерв'ю генерала Скибіцького. Про що воно насправді

glavcom.ua
Заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький дав інтерв’ю The Economist
скріншот з відео

«Українські воїни зараз кожної секунди на фронті відбивають навалу оскаженілих російських зомбі»

Хайп українських ЗМІ на інтерв'ю генерала Скибіцького зрозумілий, але явно зайвий в поточних умовах безперервних російських ІПСО.

Інтерв'ю Скибіцького – про необхідність об'єднатися проти російської загрози – і всередині України, і разом з нашими союзниками та партнерами.

Фраза «General Skibitsky says he does not see a way for Ukraine to win the war on the battlefield alone» перекладається у контексті «Україна не може перемогти у цій війні самотужки», а не так як це зараз розганяють у заголовках українські (і звісно російські) ЗМІ: Україна не може перемогти на полі бою, а тому потрібні переговори. По тексту Скибіцький все детально пояснює з точки зору критичної необхідності надання Україні допомоги негайно.

Українські воїни зараз кожної секунди на фронті відбивають навалу оскаженілих російських зомбі. Стійко і без компромісів.

А в тилу ниють: але ж The Economist сказав, що ми не можемо перемогти в цій війні.

Будь ласка, зрозумійте: ми вже перемогли. Єдине, що треба переконати наших партнерів та друзів, що російську імперію треба добити і розчленувати. В цьому дійсно є заминка, бо наші друзі поки що бояться відрізати голову гнилому трупу під назвою Росія. Але й це буде.

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Джерело
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Теги: росія Україна переговори інтерв'ю війна

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