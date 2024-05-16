Потім не дивуйтеся китайським танкам у російських брагадах
«Наступає вирішальний період, а тому треба душити Вісь зла зараз»
Зустріч Путіна та Сі. Моя гіпотеза: Сі демонстративно водить Пу під ручку, показуючи Заходу (насамперед, Європі), що «якщо ви не погодитесь на мої умови, я підтримаю Пу у війні проти України і тоді вам точно буде гаплик».
Як на мене, не найкращий хід Пекіна, але зважаючи на провал місії Сі в Парижі та наближенням виборів в США (які можуть принести дуже негативні новини для Китаю), це один з варіантів для Сі.
Тому, я би поки не став робити висновки, що «Китай остаточно пішов на союз з Москвою».
І пропозиція у мене, виходячи з цього така: категорично посилювати тиск на Китай з приводу контактів з Росією, а проти Росії нарешті застосувати реальні (а не карикатурні) санкції.
Наступає вирішальний період, а тому треба душити Вісь зла зараз, щоб потім не дивуватися китайським танкам в російських бригадах.
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