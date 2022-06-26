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    Думки вголос

    «Хороші росіяни» вміють зручно влаштовуватися відразу на всіх стільцях

    Росіяни фюрера свого вони акуратно сварять, що в Рейх шастають взагалі без проблем - «Хороші росіяни» вміють зручно влаштовуватися відразу на всіх стільцях
    Росіяни фюрера свого вони акуратно сварять, що в Рейх шастають взагалі без проблем

    Росія – країна-концтабір, країна-в'язниця

    Мовою оригіналу

    Бывший редактор «Коммерсанта» Андрей Васильев, который давно понял, что «там» все просрано, и уехал, посетил вдруг родную родину сроком «на несколько недель».

    Слушаю я это и думаю: может, и мне в рейх махнуть, чего уж, – ну, хоть на пару дней? На могилу родителей зайти давно надо бы, например. Или в Крым, на могилу бабушки с дедушкой, а потом – к тете Зере на янтыки? Ну, война и война, что теперь – из-за нее никуда не ездить? Или мне лучше не пробовать? Отвезут из аэропорта в СИЗО сразу или минут через сорок, как вы считаете?

    Я всегда удивлялся тому, как эти «хорошие русские» умеют устраиваться сразу на всех стульях. Комфортненько сидят на Западе с вывезенными из Москвы миллионами, кайфуют в Берлинах/Прагах на бесконечных грантах «на развитие свободы слова в России». И фюрера своего они так аккуратненько ругают, что в рейх шныряют вообще без проблем. Просто Кулибины вечного двигателя монетизации имитации всего – и точка.

    …Кстати, Андрей, а не потому ли у твоей полубывшей родины все именно так пошло, не потому ли она так радостно людей пожирает, что ты – вот вроде немолодой и умный – стилизуешь себя, как постсоветский подросток, под фанатичного убийцу/террориста? А че – круто, да? «Цой жив», «романтика 90-х», «брат 2», оттуда все это? Понимаю…

    Не понимаю. Не знаю, что еще, кроме жажды крови, может быть в головах у массовых – «на автомате» – носителей подобной эстетики. «Мальчик, водочки принеси, мы домой едем»? Да гори уже этот ваш сумасшедший дом со всеми вашими полоумными «гражданами поэтами», которые так и не поняли ни хрена.

    А Навальный, между тем, постит инстаграм-лирику из тюрьмы о том, какие хорошие люди – его сокамерники-убийцы. Особенно, конечно, серийные.

    Страна-концлагерь, страна-тюрьма. Страна эстетического де*ьма практически в любой голове.

    Джерело: блог Айдера Муждабаєва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    «Хороші росіяни» вміють зручно влаштовуватися відразу на всіх стільцях