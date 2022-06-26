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  4. У Росії зійшов з рейок потяг з боєприпасами (фото)
рус
    Соціум

    У Росії зійшов з рейок потяг з боєприпасами (фото)

    У Росії зійшов з рейок потяг з боєприпасами (фото)
    фото: «Псковская губерния»/Telegram

    З рейок зійшло 13 вагонів

    У Псковській області Росії у п’ятницю на перегоні Луневе–Порхів зійшов з рейок вантажний потяг. Про це повідомили у прес-службі головного управління МНС Росії у Псковській області.

    Зазначається, що на швидкості 70 км/год у режимі вибігу спрацювали гальма і поїзд зупинився. Під час огляду локомотивною бригадою виявлено сходження 13 вагонів.

    За даними Telegram-каналу «Псковська губернія» у складі були вагони з вибуховими матеріалами.

    Місце аварії було оточене військовими, працювали ФСБ і мінери.

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    У Росії зійшов з рейок потяг з боєприпасами (фото)
    У Росії зійшов з рейок потяг з боєприпасами (фото)
    фото: «Псковская губерния»/Telegram

    Раніше повідомлялося, що українська артилерія настільки добре попрацювала зі складами супротивника, що Росія починає вивозити боєприпаси з Білорусі.

    Теги: росія окупанти війна потяг боєприпаси окупація #stoprussia
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    У Росії зійшов з рейок потяг з боєприпасами (фото)