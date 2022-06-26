У Росії зійшов з рейок потяг з боєприпасами (фото)
З рейок зійшло 13 вагонів
У Псковській області Росії у п’ятницю на перегоні Луневе–Порхів зійшов з рейок вантажний потяг. Про це повідомили у прес-службі головного управління МНС Росії у Псковській області.
Зазначається, що на швидкості 70 км/год у режимі вибігу спрацювали гальма і поїзд зупинився. Під час огляду локомотивною бригадою виявлено сходження 13 вагонів.
За даними Telegram-каналу «Псковська губернія» у складі були вагони з вибуховими матеріалами.
Місце аварії було оточене військовими, працювали ФСБ і мінери.
Раніше повідомлялося, що українська артилерія настільки добре попрацювала зі складами супротивника, що Росія починає вивозити боєприпаси з Білорусі.