У Росії зійшов з рейок потяг з боєприпасами (фото)

З рейок зійшло 13 вагонів

У Псковській області Росії у п’ятницю на перегоні Луневе–Порхів зійшов з рейок вантажний потяг. Про це повідомили у прес-службі головного управління МНС Росії у Псковській області.

Зазначається, що на швидкості 70 км/год у режимі вибігу спрацювали гальма і поїзд зупинився. Під час огляду локомотивною бригадою виявлено сходження 13 вагонів.

За даними Telegram-каналу «Псковська губернія» у складі були вагони з вибуховими матеріалами.

Місце аварії було оточене військовими, працювали ФСБ і мінери.

Раніше повідомлялося, що українська артилерія настільки добре попрацювала зі складами супротивника, що Росія починає вивозити боєприпаси з Білорусі.