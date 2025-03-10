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Рубіо заявив, що стоїть на кону для України під час переговорів у Саудівській Аравії

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Рубіо заявив, що стоїть на кону для України під час переговорів у Саудівській Аравії
Що стосується угоди про корисні копалини, то держсекретар США підкреслив, що президент Дональд Трамп хоче бачити її укладеною
фото: Reuters

«Я думаю, що поняття паузи в допомозі загалом – це те, що я сподіваюся, ми зможемо вирішити»

Подальша допомога Україні залежатиме від результатів запланованих у Джидді переговорів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на держсекретаря США Марко Рубіо, який розмовляв із журналістами на борту урядового літака перед приземленням в Саудівській Аравії.

«Я думаю, що поняття паузи в допомозі загалом – це те, що я сподіваюся, ми зможемо вирішити. Очевидно, те, що станеться завтра, буде ключовим для цього», – зазначив Рубіо у відповідь на запитання про те, чи зможе Україна далі отримувати американську допомогу.

Що стосується угоди про корисні копалини, то держсекретар США підкреслив, що президент Дональд Трамп хоче бачити її укладеною. Однак, за словами Рубіо, «це не обов’язково має статися завтра». Він також зауважив, що американська делегація здебільшого сприйматиме інформацію та сподівається отримати «загальне уявлення» про те, на які поступки готова піти Україна.

«Ви не досягнете припинення вогню та закінчення цієї війни, якщо обидві сторони не підуть на поступки», – наголосив Рубіо, додавши, що після цього США дізнаються, якою буде позиція Росії.

Нагадаємо, 10 березня, президент України Володимир Зеленський 10 березня прибув у Саудівську Аравію, де мають відбутися українсько-американські переговори щодо завершення війни Росії проти України. 

Завтра, 11 березня, пройде зустріч делегацій України та США. Сторони говоритимуть про припинення війни в Україні. 

«Україна готова працювати 24/7 разом із партнерами в Америці та Європі заради миру... Україна найбільше зацікавлена в мирі. Як ми й говорили президенту Трампу, Україна працює та працюватиме виключно конструктивно заради швидкого та надійного миру», – йдеться у датованому 6 березня дописі президента України, у якому Володимир Зеленський анонсував сьогоднішній візит. 

Водночас американська делегація зустрінеться в Саудівській Аравії не тільки з представниками України, а й з посадовцями Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Як зазначає джерело, цього тижня головні посадові особи адміністрації Дональда Трампа проведуть окремі зустрічі з російськими та українськими офіційними особами в Саудівській Аравії.

Як повідомлялося, Британія консультує Україну з питань проведення переговорів із США у Саудівській Аравії, щоб не допустити нової сварки між українською та американською сторонами. 

До слова, США мають намір перевірити Україну на готовність піти на «матеріальні поступки» у переговорах із Росією заради закінчення бойових дій. 

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Теги: Україна президент переговори Марко Рубіо Саудівська Аравія

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