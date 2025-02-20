Бойкот Маска чи пауза перед новим злетом. Продажі Tesla рекордно падають

Tesla стрімко втрачає позиції у Європі та світі

На тлі останніх заяв Ілона Маска у Європі стрімко падають продажі автомобілів Tesla. Експерти розповіли «Уніан», що відбувається на європейському авторинку, та з якої причини Tesla на українських номерах можуть подряпати у Німеччині.

Тільки-но українці полюбили електромобілі (продажі минулого року зросли на 38% і продовжують зростати), як на світовому ринку «зелених» авто почалися тектонічні зміни. Колишній гегемон ринку – Tesla – стрімко втрачає позиції у Європі та світі. Найгіршу ж динаміку компанія показує саме у Німеччині, де Ілон Маск, очільник та ключовий акціонер Tesla, вирішив пограти у політику і втрутитися у місцеві вибори на боці праворадикалів.

То що ж відбувається з продажами – «бойкот» через «зігування» Маска перед праворадикалами, «пауза» перед стартом продажів нової моделі чи інтриги конкурентів, які у Німеччині вкрай потужні? Експерти на запит «Уніан» «розклали по поличках» ці теми, а також розповіли як взагалі у німецькому суспільстві ставляться до Tesla та Маска. А ще, до купи, й про ставлення німців до українських власників Tesla у ЄС, яким європейці навіть дряпають машини на стоянках…

Продажі, інтриги, обвинувачення

Що таке сучасний глобальний авторинок? Це такий собі «серпентарій», де всі борються між собою, не цураючись навіть «брудних» методів. Вони конкурують за покупців, попит яких на авто з кожним роком знижується. Людям банально не треба стільки машин, скільки можуть запропонувати виробники зі Сходу та Заходу. Дещо схоже на нафтовий ринок, але там є ОПЕК, який створює ілюзію цивілізованої конкуренції, а на авторинку цього немає – і тому боротьба ще більш запекла.

Наразі вигоди з кризи «перевиробництва» отримують китайці та… українці. Перші, бо, завдяки демпінгу та державному протекціонізму, активно нарощують продажі та доходи. Українці ж виграють виключно як споживачі – бо до нас йде справжній вал вживаних авто будь-яких брендів та класів.

На тлі війни та загального розпачу багато хто хоче порадувати себе новою старою автівкою з гарним «кермом» чи літерою «Т» на носі машини. У решті ж світу ситуація на авторинку вкрай складна. Особливо зважаючи на торгові війни, які Дональд Трамп з «грацією» справжнього слона у посудній крамниці «розпалює» до небувалого раніше масштабу.

Складнощів додає те, що старі бренди поступово відходять, не витримуючи конкуренції, а нові – приходять. І якщо для більшості консервативних українців Tesla - це все ще новий бренд, то для «Старого світу» ситуація виглядає інакше. Новими, дешевими та перспективними є «китайці», потік яких намагаються обмежити на ринках США та ЄС. А ось «старі» бренди, до яких можна віднести вже й Tesla, яка ще нещодавно тіснила Volkswagen, Mercedes-Benz і BMW, разом з останніми тепер і сама потерпає від «китайської навали».

А тут ще й Ілон Маск вирішив «пролобіювати» свої бізнесові інтереси у Німеччині. Але у досить радикальний спосіб – спробувавши змінити владу у ФРН на більш прихильну, і не вигадав нічого краще, ніж підтримати підозрілим салютом проросійську та максимально «токсичну» праворадикальну «Альтернативну для Німеччини» (АдН). Через що й пішли розмови про «бойкот» Tesla у Німеччині та Європі. Але чому ж тоді продажі Tesla падають навіть в Австралії, на іншому кінці планети? Невже все через Маска?

Продажі Tesla у ЄС падають небувалими раніше темпами. І найбільше – зовсім не у Німеччині дані: Electrek

Вадим Ігнатов, заступник голови правління Української асоціації учасників ринку електромобілів (EV-UA), вважає, що у випадку з Tesla все значно складніше, і все зводити лише до заяв Маска недоречно.

«По-перше, Маск – то ще не Tesla. У нього менше 20% акцій компанії. А по-друге, у 2024 році Tesla Model Y залишалася найулюбленішим електромобілем у Європі, незважаючи на падіння кількості реєстрацій на 17%. Ця модель була четвертою найпопулярнішою серед всіх авто, а не тільки електромобілів, – стверджує автомобільний експерт. – Падіння продажів було частково пов’язане зі зменшенням впливу зниження цін, запропонованого Tesla у 2024 році порівняно з 2023 роком, і зростанням конкуренції на ринку, особливо з боку китайських виробників. Незважаючи на спад, минулого року Model Y була найзатребуванішим автомобілем у Нідерландах, Швеції, Швейцарії, Данії та Норвегії».

Тому експерт вважає, що про якийсь масштабний бойкот говорити не варто. Принаймні станом на сьогодні.

«На мою думку, це хайп з боку активістів, яких підтримують німецькі автовиробники. З того ж боку було блокування будівництва та відкриття заводу Тесла у Берліні. Бо для «старих» автовиробників Tesla як кістка в горлі. Зараз і китайці додалися. А тут ще Маск свої дурні заяви робить», – каже фахівець.

Схожої думки притримується Артем Василенко, CEO у «Tesla Гараж», який зараз живе у Європі та безпосередньо продає європейцям електромобілі.

«Я живу у Польщі, а працюю у Німеччині. «Перекриваю», так би мовити, дві країни. Сам займаюся корпоративними продажами Tesla. Про «бойкот» бачив повідомлення хіба у постах у соцмережах, хоча спад продажів є, – каже він. – Хвилю публікацій про «бойкот» сприймаю як «замовні статті». Бо Tesla зберігає велику рентабельність, з якою інші автовиробники нездатні конкурувати. Volkswagen, Stellantis та інші концерни прямо про це заявляли. Наприклад, собівартість повнопривідної Model 3 – 33 тисячі євро, а продається вона за 54 тисячі».

Втім, після уточнюючих запитань, пан Василенко все ж визнає, що певні ознаки бойкоту у Німеччині є. Хоча й не критичні для продажів у цілому.

Чи є «бойкот» Tesla?

Зі слів Артема Василенко, за наявними в нього даними від виробника, спад продажів Tesla у січні дійсно мав місце у ЄС та конкретно у Німеччині.

«Є певна «просадка» продажів саме по Model Y – інші моделі не впали. У січні падіння продажів – приблизно на 40-50% у порівнянні з січнем минулого року. Хоча серед німців й у ЗМІ зараз дійсно багато невдоволення заявами Ілона Маска на підтримку націоналістичної партії, про бойкот казати зарано. Лише підсумки продажів у лютому покажуть, чи дійсно «просадка» продажів пов’язана з виборами, – зазначає пан Василенко. – Від замовлення до безпосередньо придбання автомобіля у Німеччині зазвичай проходить 3 тижні. Бо потрібно ще погодити кредит та інше. Перші заяви Маска відбулися у середині січня, а у Берліні за цей час відмови були лише щодо 5 машин. Люди так у цих випадках так і сказали, що відмовляються через підтримку «АдН» Маском. Але загалом було більше 300 заявок на Tesla у Берліні за січень».

Тобто, невдоволення та певні втрати замовлень через заяви Ілона Маска у Німеччині є, але вплив на продажі їх наразі незначний. Пік же цього явища можна очікувати ближче до виборів – у кінці лютого.

«Німці більше говорять про Шольца, якого критикують у стилі «Шольц дограється» з різних приводів, ніж щодо Маска», – наполягає пан Василенко.

Невідомі встановили проєктор з зображенням жесту Маска та словом «Heil» на фасаді Tesla Gigafactory у Берліні на знак протесту проти заяв та дій Ілона Маска у контексті виборів у Німеччині фото: ledbydonkeys в Instagram

«У минулому році продали 35 тисяч Tesla лише у Німеччині, з яких 27 тисяч – це Model Y. У січні продано у Німеччині лише 1216 автомобілів. Десь 99% автомобілів у Німеччині купляються у лізинг. Але нові моделі не субсидуються і за них потрібно сплачувати, на прикладі Model Y, вже не 475 євро на місяць, як раніше, а 1000 євро. Це й впливає на продажі більше, ніж заяви Маска. Також всім продавцям знизили компенсації на цьому тижні, бо Tesla очікує, поки вони розпродадуть залишки, і після цього почнеться бум продажів нових моделей», – продовжує українець, який продає німцям американські електрокари.

Тобто, за його словами, зниження субсидування автомобілів у ЄС з метою збільшити прибутки Tesla є однією з причин обвалу продажів. Друга причина – «розрив» між продажем старих моделей та підготовко до старту нових продажів.

«Так було й перед продажами Model Y. Люди чекають, доки у новій моделі приберуть «дитячі хвороби», перш ніж купляти новинку. Індикатором для мене є активність робітників на німецькому заводі Tesla. Наприклад, як я дізнався, що готується до випуску нова модель? Бо робітники, які раніше працювали у три зміни, тепер працюють лише у 1,5 зміни – адже лінії призупинені для переобладнання під випуск нової моделі. І поки що, станом на початок лютого, завод працює у попередньому режимі. Тобто, менеджмент не бачить у цьому «бойкоті» ніякої проблеми і плани свої зберігає».

Виходить, що цей спад продажів для Tesla був плановим? Пан Василенко на цьому наполягає, хоча й визнає вплив «китайців» на європейський ринок. На чому тоді базуються прогнози продажів самої Tesla? Експерт вважає, що попри відміну субсидування, Tesla залишається вигідною покупкою у ЄС. Але вже більше для бізнесу, ніж для власного використання.

«Попит на Tesla великий, бо є безвідсоткові кредити й інші пільги для використання саме у комерційних цілях. Тут (у Німеччині, – ред.) часто можна побачити, як їх використовують з причепами. Що може здивувати українця. Багато хто замість «бусику» для бізнесу купує, наприклад, пільгову Model Y з причепом і тягає всі ті ж вантажі», – каже фахівець авторинку.

Також він зауважує, що пільговий режим заряджання електромобілів робить їх експлуатацію значно дешевшою, ніж машини з двигунами внутрішнього згоряння.

Але продажі – це одне. Цікавим є те, що Tesla стала певним «індикатором» стосунків між самими європейцями та, у свою чергу, між європейцями та українцями у ЄС.

Хто кому шкрябає «Теслу»?

Артем Василенко, який живе »на дві країни» – Німеччину та Польщу, наводить цікаві побутові історії, пов’язані з машинами Tesla. Виявляється, дряпання чужих авто – це теж такий собі «індикатор» суспільних настроїв у різних країнах.

«У Польщі, наприклад, до Tesla ставляться не дуже прихильно. Але тут є нюанси, не пов’язані з брендом. Коли я їду на Tesla з українськими номерами, то у Польщі можуть не пропустити на перехресті, але загалом все мирно. А ось щойно заїжджаю до Німеччини, то часто бачу якесь вороже до себе ставлення. Щоб подряпали машину на українських номерах у ФРН – це «до ворожки не ходи», якщо мова про східні регіони Німеччини. У місцевих ЗМІ забагато негативу щодо українців. За руку, звісно, не ловив, але, вважаю, це такий самий проросійський контингент, що блокував українське зерно на кордоні з Польщею», – скаржиться пан Василенко.

Українець додає, що у ЄС взагалі повно упереджень навіть між самими європейцями.

«Якщо я їду Німеччиною на Tesla на німецьких номерах, то ніхто не зверне уваги. Коли ж я їду на Tesla з німецькими номерами Польщею, то поляки стають дуже напруженими. Я питав у друзів-поляків: «А що таке?». Вони кажуть, що в тебе »2 з 2-х» – поляки не люблять одразу і німців, і Tesla. Німців вважають занадто «зверхніми», а дорога автівка це ніби лише підкреслює», – каже він.

Але пан Василенко додає, що не треба через ці історії думати, ніби поляки чи німці погано ставляться до українців. Мова лише про маргіналів – у тому числі й з-поміж прихильників німецької «АдН», яку під вибори якраз підтримує Ілон Маск (і авто чийого виробництва, виявляється, ці самі прихильники активно дряпають на вулицях).

«Це, насправді, досить невелика частка місцевих. Спитай більшість населення – вони скажуть, що не розуміють, що відбувається. Адже більшість європейців підтримують українців. Просто росіяни мають значний агітаційний ресурс й багато грошей для впливу у цих країнах», – завершує думку очільник «Tesla гараж».

Хай і незначний, але певний бойкот щодо Tesla через заяви Ілона Маска у Європі все ж є фото: tesla.com

Примітно, що вандалізм проти машин бренду Tesla зростає не лише у Німеччині чи Польщі. Навіть у рідних для Маска США хвиля »тесланенависництва» призвела до залучення ФБР до розслідування таких випадків.

…З усієї ситуації можна зробити три висновки.

По-перше – хай і незначний, але певний бойкот щодо Tesla через заяви Ілона Маска у Європі все ж є. Загравання з праворадикалами не пройшли безслідно. І під вибори у ФРН цей тренд може посилитися. Хоча це зараз далеко не ключовий фактор зниження продажів.

По-друге – продажі падають як через чинники всередині компанії Tesla (перехід на випуск нових моделей, що пов’язано з тимчасовим зменшенням виробництва й, відповідно. продажів), так і через зовнішній тиск від конкурентів. Передусім з боку китайців, але й німецькі автовиробники, які підтримують чинну німецьку владу, не відстають (підтримка «АдН» на цьому тлі виглядає як такий собі протест Маска проти своїх конкурентів, через що знов можуть постраждати інтереси України).

Ну і по-третє, сам бренд Tesla у Німеччині, Польщі та ЄС загалом для пересічного європейця – це значно більше, ніж просто марка авто. Tesla як символ багатства підіймає цілу низку місцевих протиріч як між різними народами, так і між соціальними класами, де поляки не люблять німців, деякі німці й поляки – українців, а бідні всюди не люблять багатих.

Звісно, не варто ці випадки абсолютизувати, бо тоді всі авто у ЄС їздили б подряпаними. Тим не менш, це демонструє, що таке «європейська єдність» на рівні європейських же спальних районів, далеких від світських раутів та посадовців у дорогих костюмах.

Андрій Попов