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Фармринок на межі змін. ЗМІ розбираються, чи все однозначно з новими правилами регулювання

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Фармринок на межі змін. ЗМІ розбираються, чи все однозначно з новими правилами регулювання
Рішення про зниження цін на ліки було ухвалене на засіданні РНБО 12 лютого
фото: depositphotos.com

Влада заявила, що з 1 березня 100 найбільш популярних препаратів українського виробництва подешевшають на 30%

Нові правила регулювання фармацевтичного ринку, які набудуть чинності з 1 березня, можуть призвести до закриття аптек та навіть до дефіциту препаратів. Про це йдеться у сюжеті «Сніданку з 1+1».

Рішення про зниження цін на ліки було ухвалене на засіданні РНБО 12 лютого, а згодом підтримане президентом Володимиром Зеленським. Влада заявила, що з 1 березня 100 найбільш популярних препаратів українського виробництва подешевшають на 30%.

Відповідний перелік поки що не опублікований, але у МОЗ зазначають, що ціни на інші ліки також можуть знизитися на 20%. Згідно з новими правилами, максимальна націнка для аптек на безрецептурні ліки становитиме 35%, а дистриб’ютори не зможуть додавати більше 8% до ціни.

Влада пояснює це необхідністю зробити ліки доступнішими для українців, проте в аптечних мережах стверджують, що нововведення можуть обернутися зворотним ефектом. Працівники аптек занепокоєні новими правилами регулювання, адже вони можуть призвести до того, що чимало аптек можуть закритися, особливо у невеликих населених пунктах.

Представники громадської спілки «Аптечна професійна асоціація України» наголошують, що через нові правила щодо обмеження націнки може відчутно зменшитися кількість товарів в аптеках та навіть утворитися дефіцит на окремі ліки.

Також рішення РНБО, на думку аптекарів, сприятиме розвитку тіньового ринку та інтернет-продажу лікарських засобів поганої якості, що зменшить надходження до бюджету України. Окрім того, експерти наголошують, що адміністративні обмеження зазвичай є неефективними.

«Таке регулювання цін за рахунок обмеження надбавок призведе до зникнення певних видів ліків з аптечних мереж. Деякі аптечні мережі почнуть закриватися, тому що не будуть витримувати дохідність. Тим самим ще більше зросте монополізація ринку і, відповідно, ціна може виявитися значно вищою, ніж та, яка була зараз», – зазначив економічний експерт Борис Кушнірук.

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Теги: інтернет зниження цін обмеження ліки аптека Україна Володимир Зеленський

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