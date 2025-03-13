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Тетяна Деркач Релігійний публіцист, блогер

Путіну і Кирилу кров з носа потрібен Київ

glavcom.ua
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«Москва – третій Рим без Києва – другого Єрусалима не витягує»
фото: АР

Для Путіна ця війна – це як осада Єрусалима

Американці щиро намагаються зрозуміти, нафіга Путін напав на Україну і нафіга йому кров з носу потрібен Київ.

Вже скільки було пояснень, але раціональний розум американця чи європейця цього не сприймає, а тому відкидає і шукає більш «геополітичні» пояснення.

Київ – другий Єрусалим. Для Путіна ця війна – це як осада Єрусалима, хрестовий похід, священна війна за оволодіння сакральним місцем. Для патріарха Кирила це взагалі ідея фікс.

В цьому контексті коли Трамп каже, що Україна і Ізраїль – це різні країни, і ставлення до них має бути різне, він просто фатально не розуміє, в чому екзістенційний інтерес Путіна, помішаного на езотериці.

Москва – третій Рим без Києва – другого Єрусалима не витягує.

А Київ, на жаль, трошки забув, як ця концепція його сакральної ролі на Русі формувалась, і ким є в духовному сенсі Україна. Другий Ізраїль. Або слов'янський Ізраїль. І Москві його кров з носу треба застовбити за собою.

Але нехай американці (особливо віруючі) подумають: чи варто віддавати святиню таким свиням, які гатять по ній балістикою?

Отака фігня, малята.

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Джерело
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Теги: війна путін Україна Київ патріарх кирило

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