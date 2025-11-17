Головна Світ Політика
Грузія ліквідує своє НАБУ

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Парламент Грузії вирішив ліквідувати Антикорупційне бюро
фото з відкритих джерел

Антикорупційне бюро, створене у 2022 році за рекомендацією ЄС, припиняє роботу, а його функції передадуть Державній службі аудиту

З 2 березня 2026 року в Грузії припиняє діяльність Антикорупційне бюро, яке займалося контролем декларацій посадових осіб, партій та організацій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар спікера грузинського парламенту Шалви Папуашвілі в «Ехо Кавказу».

Парламент Грузії ухвалив рішення з 2 березня 2026 року ліквідувати Антикорупційне бюро та Службу захисту персональних даних у межах «оптимізації державних структур», повідомив спікер парламенту Шалва Папуашвілі.

За його словами, функції бюро буде передано Державній службі аудиту, яка вважається вищим та незалежним конституційним органом.

«Антикорупційне бюро сьогодні, по суті, виконує функції збору та моніторингу декларацій посадових осіб, партій та неурядових організацій. В результаті консультацій з урядом сформувалося загальне бачення, що ці функції в конституційній системі публічного управління краще відповідають Державній службі аудиту як вищому і більш незалежному конституційному органу», – заявив Папуашвілі.

Створення Антикорупційного бюро у 2022 році було однією з умов надання Грузії статусу кандидата на членство в ЄС.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відповів на звинувачення Грузії, зазначивши, що всі причини поганих результатів на шляху вступу Грузії до ЄС залежать не від Києва, а від Тбілісі. Сибіга заявив, що грузинській стороні не слід ображатися на своє відображення в дзеркалі та додав, що Україна підтримує прагнення грузинського народу до європейської інтеграції, попри політику чинного уряду Грузії.

Лідера грузинської опозиційної партії «Стратегія Агмашенебелі» Георгія Вашадзе засуджено до семи місяців ув’язнення. Суд позбавив політика права обіймати державні посади на два роки. Георгій Вашадзе не був присутній під час оголошення вироку – його затримали в офісі партії. Там також перебували інші опозиційні лідери та експрезидентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

Резонансні обшуки в НАБУ та САП, що відбулися у понеділок, наступного дня, як і анонсував «Главком», отримали вражаюче продовження. Комітет Верховної Ради з правоохоронної діяльності зранку вівторка екстрено ухвалив правки до законів, якими діяльність незалежних антикорупційних органів тепер фактично підпорядковується генпрокурору.

Верховна Рада проголосувала за основу та в цілому за законопроєкт №13533 про незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Він повертає старі норми, які прибрали минулим голосуванням, а також запроваджує перевірки на поліграфі для посадовців правоохоронних органів, які володіють державною таємницею.

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 

