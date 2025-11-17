Грузія ліквідує своє НАБУ

Антикорупційне бюро, створене у 2022 році за рекомендацією ЄС, припиняє роботу, а його функції передадуть Державній службі аудиту

З 2 березня 2026 року в Грузії припиняє діяльність Антикорупційне бюро, яке займалося контролем декларацій посадових осіб, партій та організацій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар спікера грузинського парламенту Шалви Папуашвілі в «Ехо Кавказу».

Парламент Грузії ухвалив рішення з 2 березня 2026 року ліквідувати Антикорупційне бюро та Службу захисту персональних даних у межах «оптимізації державних структур», повідомив спікер парламенту Шалва Папуашвілі.

За його словами, функції бюро буде передано Державній службі аудиту, яка вважається вищим та незалежним конституційним органом.

«Антикорупційне бюро сьогодні, по суті, виконує функції збору та моніторингу декларацій посадових осіб, партій та неурядових організацій. В результаті консультацій з урядом сформувалося загальне бачення, що ці функції в конституційній системі публічного управління краще відповідають Державній службі аудиту як вищому і більш незалежному конституційному органу», – заявив Папуашвілі.

Створення Антикорупційного бюро у 2022 році було однією з умов надання Грузії статусу кандидата на членство в ЄС.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відповів на звинувачення Грузії, зазначивши, що всі причини поганих результатів на шляху вступу Грузії до ЄС залежать не від Києва, а від Тбілісі. Сибіга заявив, що грузинській стороні не слід ображатися на своє відображення в дзеркалі та додав, що Україна підтримує прагнення грузинського народу до європейської інтеграції, попри політику чинного уряду Грузії.

