Атака на Дніпро, вибухи в Росії, заява Трампа: головне за ніч

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Атака на Дніпро, вибухи в Росії, заява Трампа: головне за ніч
Трамп знову зробив заяву про ядерні випробування
фото: Офіс президента

«Главком» зібрав головні події ночі проти 15 листопада, щоб ви були в курсі актуальних новин

Трамп зробив заяву про ядерні випробування, росіяни масовано атакували Дніпро дронами, вантажівка збила на смерть пенсіонерку на Прикарпатті, у Росії гриміли вибухи.

Атака на Дніпро

У ніч на 15 листопада російські терористи атакували Дніпро ударними дронами.

За повідомленням моніторингових каналів, серія вибухів прогриміла у місті. Також повідомляється, що на кількох локаціях після влучань видніється пожежа та здіймається дим.

Повітряні сили попереджали про рух ударних БпЛА на місто зі сходу та півдня. Наразі влада не коментувала атаку. Наслідки обстрілу уточнюються.

Вибухи в Росії

Цієї ночі вибухи лунали у Росії. Так, у Рязанській області поблизу НПЗ зафіксовано пожежу після вибухів. За попередніми даними, завод атакували дрони.

Заява Трампа

Президент США Дональд Трамп вкотре заявив, що США найближчим часом проведуть ядерні випробування. 

«У нас будуть ядерні випробування, тому що інші країни проводять. Є країни, які проводять. У нас більше ядерної зброї, ніж у будь-якої іншої країни. Я той, хто модернізував її і побудував частину, і я ненавидів це робити, але не було вибору, тому що вона є в інших», – сказав Трамп.

Смертельна ДТП на Прикарпатті

На Прикарпатті 58-річний водій, який перебував за кермом вантажного автомобіля Mercedes здійснив наїзд на жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. 77-річна потерпіла померла. 

Поліцейські встановили особу загиблої – це 77-річна жителька Галича. Водія перевірили на стан спʼяніння, він кермував у тверезому стані.

