На Білоцерківщині буде чутно звуки вибухів: влада назвала причину

Звуки вибухів лунатимуть до до 18.00

У Білоцерківському районі в понеділок, 17 листопада, провадитимуть вибухові роботи. Вони відбуватимуться на місцевому гранітному кар’єрі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Білоцерківської районної військової адміністрації.

«17 листопада 2025 року товариством з обмеженою відповідальністю «КСЛ», що розробляє Ольшаницьке родовище гранітів, заплановано проведення вибухових робіт з метою розпушення гранітів, придатних для виробництва щебеневої продукції», – сказано в повідомленні.

Вказується, що час проведення вибухових робіт – з 8.00 до 18.00.

Зауважимо, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну працівники ДСНС працюють в області над знищенням небезпечних вибухових предметів, які залишили російські військові після окупації та ракетно-дронових атак. Також регулярно проводяться навчання саперів та планові роботи з розмінування територій.

До слова, 12 листопада проводилися вибухові роботи на Рокитнянському гранітному кар'єрі, де добувається граніт для виробництва щебеневої продукції.