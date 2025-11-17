Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Білоцерківщині буде чутно звуки вибухів: влада назвала причину

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На Білоцерківщині буде чутно звуки вибухів: влада назвала причину
Вибухові роботи заплановані на Ольшаницькому родовищі гранітів
фото з відкритих джерел

Звуки вибухів лунатимуть до до 18.00

У Білоцерківському районі в понеділок, 17 листопада, провадитимуть вибухові роботи. Вони відбуватимуться на місцевому гранітному кар’єрі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Білоцерківської районної військової адміністрації.

«17 листопада 2025 року товариством з обмеженою відповідальністю «КСЛ», що розробляє Ольшаницьке родовище гранітів, заплановано проведення вибухових робіт з метою розпушення гранітів, придатних для виробництва щебеневої продукції», – сказано в повідомленні.

Вказується, що час проведення вибухових робіт – з 8.00 до 18.00.

Зауважимо, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну працівники ДСНС працюють в області над знищенням небезпечних вибухових предметів, які залишили російські військові після окупації та ракетно-дронових атак. Також регулярно проводяться навчання саперів та планові роботи з розмінування територій.

До слова, 12 листопада проводилися вибухові роботи на Рокитнянському гранітному кар'єрі, де добувається граніт для виробництва щебеневої продукції.

Теги: родовище влада вибух Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти атакували Чернігівщину
Росія вдарила по центральній площі Новгород-Сіверського на Чернігівщині
1 листопада, 03:58
Витік аміаку спричинив вибух на заводі CF Industries
У Міссісіпі стався вибух на хімічному заводі
6 листопада, 07:02
Українські прапори знову замайоріли на будівлі парламенту Чехії
Замість одного – три: українські прапори знову замайоріли на будівлі парламенту Чехії
6 листопада, 22:42
За словами очільника КОВА, наслідки атаки зафіксовано у двох районах області
Нічний обстріл Київщини: на рубежах області знищено 60 дронів
30 жовтня, 12:27
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 13 листопада 2025 року
12 листопада, 18:40
В окупованому Бердянську прогриміли вибухи
В окупованому Бердянську прогриміли вибухи
13 листопада, 00:19
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
На Київщині затримано чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні неповнолітніх падчерок
5 листопада, 08:44
Обмеження руху транспорту триватиме з 8:00 до 17:00
В Бучі перекрито залізничний переїзд на вулиці Заводській: як об'їхати
6 листопада, 10:22
У Бучанському районі пошкоджено дев'ять приватних будинків
Нічна атака на Київщину: пошкоджено ряд цивільних виробництв, будинки та склади
14 листопада, 08:38

Новини

Киянин отримав покарання за розбещення восьмирічної племінниці
Киянин отримав покарання за розбещення восьмирічної племінниці
На Білоцерківщині буде чутно звуки вибухів: влада назвала причину
На Білоцерківщині буде чутно звуки вибухів: влада назвала причину
Чотири столичних трамваї тимчасово змінили маршрут руху (схема)
Чотири столичних трамваї тимчасово змінили маршрут руху (схема)
Куди сходити у Києві 17-23 листопада: дайджест культурних подій
Куди сходити у Києві 17-23 листопада: дайджест культурних подій
Перша в історії Києва жінка-машиністка: як Катерина Єсипчук керує поїздами підземки
Перша в історії Києва жінка-машиністка: як Катерина Єсипчук керує поїздами підземки
Українка присоромила сусідів, які під час блекаутів не кращі за Міндича
Українка присоромила сусідів, які під час блекаутів не кращі за Міндича

Новини

В Україні хмарно: погода на 17 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
Вчора, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua