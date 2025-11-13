Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Уряд і оборонні підприємства Данії зазнали масштабної кібератаки

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Уряд і оборонні підприємства Данії зазнали масштабної кібератаки
Данія потерпає від кібератаки на уряд і оборонні підприємства
фото з відкритих джерел

Сайти уряду Данії та оборонних підприємств стали недоступними через масштабну кібератаку, за яку взяла відповідальність проросійська група NoName057

Урядові портали та вебсайти оборонних компаній Данії зазнали DDoS-атаки, яка заблокувала доступ до сайтів і перевантажувала сервери, проте втрат даних не сталося. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AFP.

За даними відомства, кібератаку здійснено методом «розподіленої відмови в обслуговуванні» (DDoS), що перевантажує сервери трафіком.

Управління цивільного захисту Данії сказало, що «кілька данських компаній і вебсайтів наразі зазнають перебоїв у роботі та збоїв через DDoS-атаки», додавши, що «уважно стежить за ситуацією» спільно з військовою розвідкою Данії.

Про інцидент повідомила група оборонних компаній Terma. Речник компанії Тобіас Брун-Фалькенкроне зазначив, що системи добре підготовлені до таких атак і швидко відновили роботу, жодних порушень безпеки чи втрати даних не зафіксовано. Він додав, що наразі «зарано говорити», хто несе відповідальність за інцидент.

Відповідальність за атаку на себе взяла проросійська хакерська група NoName057, яка заявила про атаку на сайти Міністерства транспорту Данії та державний портал Borger.dk. Данські відомства уважно стежать за ситуацією спільно з військовою розвідкою.

Нагадаємо, що сайти державних установ Молдови зазнали нової DDoS-атаки. Про це у середу повідомила Служба інформаційних технологій та кібербезпеки (STISC) країни. Наголошується, що через збільшену інтенсивність атак деякі сервіси можуть бути тимчасово недоступні або працювати повільніше, ніж зазвичай.

Вашингтонське відділення ФБР розпочало розслідування хакерських атак, здійснених більш ніж на 12 великих американських юридичних та технологічних компаній. За їхніми відомостями, однією з компаній, чиї комп'ютерні системи зазнали злому в останні місяці, стала впливова юридична фірма Williams & Connolly, яка представляє інтереси великих американських політиків, включаючи 42-го президента США Білла Клінтона і колишню першу леді та держсекретаря Гілларі Клінтон. Компанія попередила клієнтів, що зловмисники отримали доступ до частини електронного листування, проте конфіденційну інформацію викрали не було.

Читайте також:

Теги: кібератака Данія уряд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найдовший в історії США шатдаун закінчився: Трамп поставив фінальний підпис
Найдовший в історії США шатдаун закінчився: Трамп поставив фінальний підпис
Сьогодні, 05:39
Данія погодила новий оборонний пакет для України
Данія погодила новий оборонний пакет для України
11 листопада, 23:07
Представники Лейбористської партії негативно відреагували на ініціативу Великої Британії щодо посилення правил для біженців
Велика Британія планує жорсткі зміни для біженців
10 листопада, 16:34
Данія забороняє користування соцмережами дітям до 15 років
Данія заборонила дітям до 15 років користуватись соцмережами
7 листопада, 18:45
Програма розрахована на людей, які потребують найбільшої підтримки
Деякі українці отримають допомогу у розмірі 6500 грн: уряд затвердив програму
5 листопада, 20:38
Гренландія має стратегічне значення: у разі війни між США та Росією найкоротший шлях для ракет і стратегічної авіації пролягатиме саме через Північний полюс
Bloomberg: Данія зміцнює оборону Гренландії через зростання загрози з боку РФ
31 жовтня, 23:26
Пляшка пива заввишки всього 12 міліметрів
Данська пивоварня створила пляшку пива розміром із рисове зернятко
27 жовтня, 17:10
Міжнародні поїздки поширюють стійкі до антибіотиків бактерії
Де найлегше заразитися супербактеріями? Дослідження виявило країни
24 жовтня, 20:11
Бессент: Ми вважаємо, що закриття уряду коштуватиме економіці США до $15 млрд на день
Міністр фінансів США розповів, в яку суму обходиться шатдаун
16 жовтня, 00:29

Телеком

Уряд і оборонні підприємства Данії зазнали масштабної кібератаки
Уряд і оборонні підприємства Данії зазнали масштабної кібератаки
Данія заборонила дітям до 15 років користуватись соцмережами
Данія заборонила дітям до 15 років користуватись соцмережами
Естонія виділяє мільйони євро на Starlink для України
Естонія виділяє мільйони євро на Starlink для України
Рада ухвалила закон про швидкий та стабільний мобільний інтернет
Рада ухвалила закон про швидкий та стабільний мобільний інтернет
У «Резерв+» з’явилась відстрочка для батьків-одинаків
У «Резерв+» з’явилась відстрочка для батьків-одинаків
В Україні зʼявиться екосистема для безробітних «Обрій»: деталі
В Україні зʼявиться екосистема для безробітних «Обрій»: деталі

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
Вчора, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua