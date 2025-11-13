Уряд і оборонні підприємства Данії зазнали масштабної кібератаки

Данія потерпає від кібератаки на уряд і оборонні підприємства

Сайти уряду Данії та оборонних підприємств стали недоступними через масштабну кібератаку, за яку взяла відповідальність проросійська група NoName057

Урядові портали та вебсайти оборонних компаній Данії зазнали DDoS-атаки, яка заблокувала доступ до сайтів і перевантажувала сервери, проте втрат даних не сталося. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AFP.

За даними відомства, кібератаку здійснено методом «розподіленої відмови в обслуговуванні» (DDoS), що перевантажує сервери трафіком.

Управління цивільного захисту Данії сказало, що «кілька данських компаній і вебсайтів наразі зазнають перебоїв у роботі та збоїв через DDoS-атаки», додавши, що «уважно стежить за ситуацією» спільно з військовою розвідкою Данії.

Про інцидент повідомила група оборонних компаній Terma. Речник компанії Тобіас Брун-Фалькенкроне зазначив, що системи добре підготовлені до таких атак і швидко відновили роботу, жодних порушень безпеки чи втрати даних не зафіксовано. Він додав, що наразі «зарано говорити», хто несе відповідальність за інцидент.

Відповідальність за атаку на себе взяла проросійська хакерська група NoName057, яка заявила про атаку на сайти Міністерства транспорту Данії та державний портал Borger.dk. Данські відомства уважно стежать за ситуацією спільно з військовою розвідкою.

