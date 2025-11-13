Головна Світ Політика
Спікер Сейму Польщі подав у відставку

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Шимон Головня підписав заяву про відставку
фото: PAP

За домовленістю урядової коаліції, посада перейде до співголови Нової Лівиці Влодзімежа Чажастого

Спікер польського Сейму Шимон Головня підписав заяву про відставку з посади – це частина домовленостей між партіями урядової коаліції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Onet.

Під час спілкування з журналістами Головня, який очолює коаліційну партію «Польща 2050», сказав, що «в останній раз стою перед вами в ролі маршалка (спікера. – Ред.)».

«Я підписав заяву про відставку відповідно до коаліційної угоди», – сказав Головня, який очолює партію «Польща 2050».

Заява набуде чинності 18 листопада, у цей же день парламент проведе процедуру обрання нового спікера. За домовленістю коаліції, посаду маршалка Сейму обійме співголова «Нової Лівиці» Влодзімеж Чажастий.

Головня зазначив, що після його відставки партія «Польща 2050» отримає посаду віцепрем’єра, а він сам може стати заступником спікера Сейму.

Нагадаємо, що спікера польського Сейму Шимона Головню, а також прем’єр-міністра німецької Баварії Маркуса Зьодера розкритикували за селфі у Ватикані перед похороном Папи Римського Франциска. Фото Головні, який тримає телефон перед собою, нібито роблячи селфі, з’явилося в соцмережах пресслужби Ватикану Vatican News. На ньому видно, як на похорон прибуває польська делегація – президент Анджей Дуда з першою леді, віцепрем’єр-міністр Владислав Косіняк-Камиш і Головня, який у цей момент робить фото.

19 червня 2024 року, до столиці України прибув маршалок Сейму Польщі Шимон Головня. Зокрема, поїздка політика до Києва є першим офіційним візитом Головні до України. Зазначається, що Шимон Головня розпочав свій візит з вшанування і покладання квітів до Стіни пам'яті біля Михайлівської площі.

