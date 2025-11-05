Деякі українці отримають допомогу у розмірі 6500 грн: уряд затвердив програму

Кошти нараховуватимуться автоматично через Пенсійний фонд

У середу, 5 листопада, уряд затвердив виплату одноразової грошової допомоги розміром 6500 грн для найбільш вразливих категорій громадян в рамках пакета «Зимова підтримка». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу уряду Юлію Свириденко.

Програма розрахована на людей, які потребують найбільшої підтримки: діти-сироти, діти під опікою, діти з інвалідністю в прийомних сім’ях, діти-переселенці, ВПО з інвалідністю, самотні пенсіонери.

Кошти нараховуватимуться автоматично через Пенсійний фонд. Запуск програми заплановано на початок грудня. Витратити кошти можна буде на ліки, одяг, взуття, програма охопить понад 660 тисяч людей.

Нагадаємо, міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін прокоментував умови цьогорічної програми «зимової підтримки». На закритій зустрічі з журналістами за участю прем’єр-міністерки Свириденко, на якій був присутній «Главком», Улютін повідомив, що виплата в 6,5 тис. грн призначена для вразливих категорій громадян.

Також Юлія Свириденко прокоментувала анонсовану президентом цьогорічну програму «зимової підтримки» для українців та відповіла на звинувачення у популізмі. Свириденко під час закритої зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком», зазначила: задача держави допомагати тим, хто перебуває у скруті, і не завжди ті, хто очікують підтримки від держави, і ті, хто критикують такі рішення влади, перетинаються в реальному житті.