Наша армія воює не за те, щоб довірені особи Путіна отримували український паспорт

Колишніх пропагандистів не буває

Мовою оригіналу

Еще раз. Невзоров поддерживал войну в Чечне, работал на Березовского, был доверенным лицом Путина на выборах 2012 года, не раз поливал грязью Немцова , да такой же имперец как и большинство россиян. И сейчас, когда он стал якобы против Путина, он уже достойный? Уже патриот Украины? А супруга его, что сделала важного, что ей дали наш паспорт?? Короткая у Вас память.

Тут еще Гиркин шипит на Кремль и Собчак пытается. И ничего , что гиркин воевал против Украины, убивал украинцев и ничего, что Собчак друг семьи Путина и за неделю до полномасштабного нападения говорила, что Пу самый адекватный политик в мире, им тоже можно гражданство?? Невзоров грамотно ведет пропаганду против Кремля? Конечно, он профи. Конкретно, что на России изменилось от его текстов и миллионных просмотров? Конкретно, что? Ничего. Его больше украинцы смотрят.

Мне крайне обидно за бойцов украинской армии, граждан других стран, которые много лет не могут получить украинский паспорт. Обидно за тех, кто кровью отстаивает страну. Обидно за тех кто покалеченный лежит в госпиталях. Обидно за всех кто отдает жизни.

Они не за то воюют, чтобы доверенные особы Путина получали украинский паспорт. Бывших пропагандистов не бывает, он на время сменил обувь.

Джерело: блог Наталії Юсупової

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.