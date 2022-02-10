Олімпіада-2022: у Росії знову розпочалася антиукраїнська істерика

Мерзотність – це брехати щодня про українців

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Российская пресса, рос. спортсмены и тренера с громкими именами, снова зашлись в антиукраинской истерике. На этот раз причиной стало нежелание украинской команды вместе со всеми остальными сборными стоя аплодировать российской фигуристке Камиле Валиевой.

Супруга пресс-секретаря президента России, Навка, которая кстати родом из Украины, высказалась мол, это позор себя так вести. Да неужели?

Позор, это рукоплескать преступной власти при которой Вы жируете делаете вид, что Вы вне политики. Позор, это Вы все вместе взятые, которые спокойно наблюдают как ваша армия восьмой год убивает и ведёт войну против Украины.

Позор, это ездить на территорию Украины, которую Россия оккупировала. Мерзость говорите, стоя не рукоплескать вашей фигуристке?

Мерзость, врать каждый день об украинцах. Ни одного слова правды, одни помои и плевки. Мерзость, это Ваша власть и политики, возомнившие из себя царьков и господ. Мерзость и позор, это вся ваша бесчеловечная ва@ная суть, оккупировать чужие территории, вести войны и разрушать.

Вы и есть позор этого мира. И Навке особенный позор. Родиться в Украине, при этом равнодушно созерцать как нашу страну рвут на части. Угу, не дождётесь.

И не дождетесь, чтобы Вам рукоплескали. Страна без права носить свой флаг, вот это точно позор! Нашей команде респект

Джерело: блог Наталії Юсупової

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