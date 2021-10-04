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    Думки вголос

    Треба бути сліпим, щоб не бачити, що Київ за мера Кличка стає кращим

    Наталія Юсупова: &laquo;Спроби Зеленського і Ко гадити на Кличка, щоб дискредитувати його, вважаю мерзенними і не конструктивними&raquo; - Треба бути сліпим, щоб не бачити, що Київ за мера Кличка стає кращим
    Наталія Юсупова: «Спроби Зеленського і Ко гадити на Кличка, щоб дискредитувати його, вважаю мерзенними і не конструктивними»
    фото: facebook

    Хочу висловитися на підтримку мера Кличка

    Мовою оригіналу

    Хочу высказаться в поддержку мэра Кличко.

    Да, проблем много, их надо решать, но кричать, что столице стала хуже при Кличко, наглое и циничное вранье.

    В Киеве я живу 16 лет, при том что я здесь выросла и в Киеве живет уже 7 поколение нашей семьи из тех кого мы помним. Живем мы в центе, при этом мы родные живут и жили в разных районах столицы. Я прекрасно помню «правление» коммуняки, убившего в дтп двух человек мэра Омельченко, помню Черновецкого, не выходящего из наркотического угара и помню правление донецких.

    За времена, что я живу в Киеве до Кличко в районе, где мы живем не менялось ничего!! Парк на Владимирской горке был грязной помойкой, сейчас. отремонтирован и выглядит потрясающе. Пушкинская, район Золотых ворот, пейзажная аллея, прилегающие улицы, отремонтированы дороги, тротуары, везде столбики, клумбы, газоны, новейшие остановки для транспорта. Утром метут, убирают, собирают мусор. Каждый день вывозится мусор из баков.

    Из плохого, дома призраки по Житомирской, в таком состоянии они много лет, кем то выкуплены и брошены, с этим надо что то делать. Далее, отключение летом горячей воды на месяц и конечно из моего «любимого», кошмар новогодних праздников и елка.

    Самыми большими вредителями города, считаю население столицы. Бороться с произволом граждан, можно только жесткими методами. Машины уже боятся бросать на тротуаре, но перекрывают дорогу выезда из двора. Мусорят во дворе, перелезая через забор, рисуют на лавочках и домах, гадят где только можно. Все кричат о пробках. Так пользуйтесь транспортом.

    Если бы Кличко сделал платный въезд в центр как в Европе, большинство бы устроили истерику. Вообще, если бы у нас были правила для граждан как в цивилизованных странах, большинство бы пищали и кричали.

    Соблюдайте правила цивилизованных людей и жить городу будет гораздо легче. Да, много вопросов, дороги, стройки, маршрутки, больницы и т д, но не видеть, что Киев становится лучше, это надо быть слепыми. Попытки Зеленского и ко гадить на Кличко, чтобы дискредитировать, считаю мерзкими и не конструктивными.

    P.S. Конечно мне заплатили за этот пост, угу, китайскими енами.

    Джерело: блог Наталії Юсупової

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Віталій Кличко Київ мер благоустрій кияни місто столиця
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    Треба бути сліпим, щоб не бачити, що Київ за мера Кличка стає кращим