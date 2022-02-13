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    Думки вголос

    Паніка відкладається. Авіаперевізники продовжують працювати у звичайному режимі

    • Мустафа Найєм

      Народний депутат 8 скликання

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    Немає жодних обмежень щодо перебування повітряних суден у повітряному просторі України - Паніка відкладається. Авіаперевізники продовжують працювати у звичайному режимі
    Немає жодних обмежень щодо перебування повітряних суден у повітряному просторі України

    Що було зроблено Міністерством інфраструктури та Кабінетом міністрів...

    Коротко, що сьогодні було зроблено командою Міністерства інфраструктури, щоб не допустити авіаційної ізоляції.

    На даний момент більшість авіаперевізників продовжують працювати у звичайному режимі, жодного масового скасування рейсів не спостерігається, так як .

    Водночас, за останню добу у нас виникли деякі проблеми. Якщо коротко, вчора вночі великі іноземні страхові компанії повідомили наших авіаперевізників та власників повітряних суден, що у зв'язку з численними повідомленнями про можливі військові дії, страхові гарантії не поширюватимуться на літаки, що перебувають у повітряному просторі України. Відповідно, компанії-власники, прагнучи мінімізувати свої ризики, почали обмежувати перебування своїх бортів на території України.

    Що було зроблено Міністерством інфраструктури та Кабінетом міністрів за ці одинадцять годин:

    • Менше ніж за півдоби було вироблено конкретні пропозиції страховим компаніям, щоб змінити умови обмежень щодо страхових гарантій для власників повітряних суден.
    • З самого ранку ми зв'язалися з посольствами країн, в яких зареєстровані вищезазначені страхові компанії та наразі продовжуються консультації щодо конкретних пунктів нашої пропозиції. Чекаємо на результати.
    • Паралельно з цим сьогодні вранці ми зібрали всіх авіаперевізників і разом з ними виробили проект рішення уряду про підтримку ринку авіаперевезень та виділення коштів на гарантії безпеки польотів повітряних суден.
    • Годину тому Кабінет міністрів ухвалив відповідне рішення та за погодженням з бюджетним комітетом Верховної ради збільшив обсяг резервного фонду Держбюджету на 16,6 млрд грн.

    Щоб уникнути маніпуляцій: ці гроші нікому не видаються. Вони зберігатимуться на окремому ексроу-рахунку Міністерства інфраструктури та, у разі потреби, будуть використовуватись для забезпечення безпеки польотів в Україні для страхових компаній, компаній-перестраховиків, лізингових компаній та авіаперевізників.

    Цих коштів має вистачити на покриття стразових гарантій щонайменше на 23 повітряні судна, які зможуть забезпечити повернення наших громадян.

    На цьому складності не закінчуються, ми продовжуємо вести переговори з партнерами і очікуємо, що обмеження будуть скасовані. Але й жодної паніки також немає.

    Гарного вечора.

    Джерело: блог Мустафи Найєма

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    Теги: авіація авіаперевезення Міністерство інфраструктури
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    Паніка відкладається. Авіаперевізники продовжують працювати у звичайному режимі