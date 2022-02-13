Екстрене засідання уряду: на безпеку польотів виділено 16,6 млрд грн

Уряд вирішив допомогти авіакомпаніям у відносинах зі страховиками

Уряд сьогодні вирішив виділити Мінінфраструктури кошти з резервного фонду Державного бюджету. Про це повідомив заступник голови офісу президента Кирил Тимошенко.

«Україна готова брати на себе фінансові зобов’язання за безпеку літаків в українському небі. Для гарантування безпеки польотів Уряд сьогодні вирішив виділити Мінінфраструктури кошти з резервного фонду Державного бюджету. Гарантії надаватимуться для страхових компаній, компаній-перестрахувальників, лізингових компаній та авіаперевізників. Після нормалізації зовнішньополітичної ситуації невикористані кошти будуть спрямовані до Державного бюджету», – написав Тимошенко.

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що уряд перерозподілив 16,6 млрд грн для гарантування безпеки польотів на території України, починаючи з 14 лютого до врегулювання зовнішньополітичних загроз.

Фото: Олексій Гончаренко

Фото: Олексій Гончаренко

Представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук повідомив, що уряд передбачив, що кошти резервного фонду бюджету можуть використовуватися, поміж іншого, на здійснення запобігання негативним явищам на ринку авіаперевезень, пов’язаних із нездійсненням страхового покриття експлуатантам та/або власникам повітряних суден у повітряному просторі України під час збройної агресії проти України, загрозою нападу та будь-яких військових дій на території України.

Кабінет Міністрів України також прийняв рішення:

здійснити в межах загального фонду бюджетних призначень, передбачених Міністерству фінансів на 2022 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків шляхом зменшення обсягу видатків на обслуговування державного боргу та кореспондуючого збільшення видатків резервного фонду;

виділити Міністерству інфраструктури, з метою запобігання негативним явищам на ринку авіаперевезень, пов’язаних із нездійсненням страхового покриття експлуатантам та/або власникам повітряних суден у повітряному просторі України під час збройної агресії проти України, загрозою нападу та будь-яких військових дій на території України, перерозподілену суму в обсязі 16632,9 млн.грн для гарантування безпеки польотів на території України в період з 14.02.2022 до врегулювання зовнішньополітичних загроз шляхом розміщення цих коштів на рахунку умовного зберігання (ескроу) Мінінфраструктури;

надати право Міністерству інфраструктури використовувати зазначені кошти для гарантування безпеки польотів в Україні для страхових компаній, компаній-перестрахувальників, лізингових компаній та авіаперевізників з використанням рахунку умовного зберігання (ескроу);

надати доручення Міністерству інфраструктури затвердити перелік повітряних суден, на які поширюється надання відповідних державних гарантій.

Після врегулювання та нормалізації зовнішньополітичних загроз держави невикористані кошти будуть спрямовані на відновлення бюджетних призначень за програмою «Резервний фонд» з подальшим спрямуванням на обслуговування державного боргу.

Нагадаємо, міжнародні рейси продовжують прибувати в Україну, незважаючи на новини про закриття повітряного простору над країною. Про це стало відомо із показань сервісу Flightradar24.

Наразі на посадку в «Борисполі» заходять цивільні літаки з Відня та Дубаю. У Києві готується до вильоту літак до польського міста Катовіце, а над українською територією пролітає рейс із Москви до Кишинева. Крім того, у напрямку Києва в зоні українського повітряного простору рухаються рейси з Мілану, Стокгольму та Парижа.

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що з завтрашнього дня з 16:00 за Києвом повітряний рух в Україні буде припинено.

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