Чоловік російської пропагандистки Скабеєвої знімав сюжет у Станиці Луганській



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Чоловік та партнер ведучої програми «60 минут» Ольги Скабєєвої приїхав на окуповану Луганщину знімати демонтаж у Станиці Луганській Фото: facebook.com/klymenkoyurii

Пропагандист російського телеканалу Євген Попов приїхав на окуповану Луганщину

Працівник телеканалу «Росія 1» Євген Попов, чоловік російської пропагандистки Ольги Скабеєвої, знімав демонтаж бетонних споруд біля мосту у Станиці Луганській.

Про це повідомив у Facebook заступник голови Луганської облдержадміністрації Юрій Клименко.

«Демонтаж бетонних споруд між КПВВ «Станиця Луганська» та зруйнованим мостом відбувається під пильним наглядом камери російського пропагандиста з каналу «Россия1» Євгена Попова. Більш відомого, як чоловік та партнер ведучої програми «60 минут» Ольги Скабєєвої. Не знаю, яку оцінку надасть команда фейкотворців та провокаторів цій події, але буду слідкувати за інформацією. Просто цікаво, який негатив можна «вижати» з миротворчих ініціатив України», - написав Клименко.

Нагадаємо, 24 липня українська сторона повідомила, що готова почати демонтаж трьох фортифікаційних споруд, які розміщені уздовж дороги, між КПВВ «Станиця Луганська» і зруйнованим мостом через річку Сіверський Донець.

В штабі ООС зауважили, що виконання українською стороною відповідних зобов'язань можливе лише у випадку дотримання збройними формуваннями Російської Федерації та їх найманцями своїх зобов'язань з синхронного демонтажу фортифікаційних споруд на зазначеній ділянці.

Глава Станично-Луганської районної держадміністрації Юрій Золкін заявив, що бойовики продовжують блокувати ремонт мосту в Станиці Луганській.