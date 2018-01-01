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    Думки вголос

    Штат Державного бюро розслідувань формується з порушенням закону

    Абсурдність ситуації полягає в тому, що не дивлячись на всі порушення закону, конкурс вже оголошено
    Мовою оригіналу Вчера состоялось заседание Внешней комиссии по отбору руководящего состава Государственного бюро расследований (ДБР) с участием директора Бюро Романом Трубой. Это уже третье собрание комиссии, два предыдущих заседания результатов не дали. Между тем, уже третий месяц в Бюро работают всего три человека - глава ДБР и два его
    • Мустафа Найєм

      Народний депутат

    • Сьогодні, 14:08
    • Розсилка
    Директор ДБР Роман Труба
    Директор ДБР Роман Труба

    Абсурдність ситуації полягає в тому, що не дивлячись на всі порушення закону, конкурс вже оголошено

    Мовою оригіналу

    Вчера состоялось заседание Внешней комиссии по отбору руководящего состава Государственного бюро расследований (ДБР) с участием директора Бюро Романом Трубой. Это уже третье собрание комиссии, два предыдущих заседания результатов не дали. Между тем, уже третий месяц в Бюро работают всего три человека - глава ДБР и два его заместителя, еще несколько человек определены в патронатную службу директора. При этом у агентства до сих пор нет здания, между главой и заместителями разгорается противостояние, а директор самолично принимает решения, которые противоречат или не предусмотрены законом.

    Это не паникерство и не истерика. Мы действительно хотим помочь создать этот орган законно, а не кулуарно и через колено. Между тем, одно из краеугольных правоохранительных органов в стране формируется крайне медленно и с нарушением закона, что подрывает доверие ко всему процессу.

    Вчера комиссия должна была определить квалификационные требования к кандидатам на должности руководителей территориальных управлений и центрального аппарата, а также сотрудников подразделений внутреннего контроля - персонала, который непосредственно будет проводить проверку всех остального штата ДБР на полиграфе. И уже на этом этапе допущены два грубых нарушения закона.

    1. Директор Бюро Роман Труба решил лично утвердить квалификационные требования к этим сотрудникам, что напрямую противоречит закону про ДБР, который четко указывает, что директор Бюро не имеет полномочий определять требования к главам территориальных органов, руководителям управлений центрального аппарата и органов внутреннего контроля.

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    2. Директор ДБР заявил, что он уже разделили сотрудников ДБР на тех, у кого будут спецзвания и тех, у кого их не будет. В частности, к атестованным он отнес сотрудников оперативных и следственных подразделений, подразделений внутреннего контроля и работников спецподразделений. Все остальные сотрудники, по мнениею директора ДБР, должны быть госслужащими, по мнениею. В принципе, идея правильная. Но есть одна проблема: действующим законодательством спецзвания в принципе не предусмотрены для сотрудников ДБР, и подзаконным актом этот момент урегулировать невозможно. По факту, на данный момент все (!) сотрудники работники ДБР являются госслужащими. При этом никто в Бюро не предусмотрел, как будут получать спецзвания сотрудники других органов, переходящие на работу в ДБР. На какую должность, например, будет переходить майор полиции, и что делать с его предыдущим званием, если он станет руководителем регионального управления.

    Еще более странно повела себя Внешняя комиссия ДБР, которая дала согласие на такую процедуру. То есть, директор ДБР обратился к комиссии с предложением нарушить закон, а комиссия, обдумав предложение, решила, что да, закон нарушить можно. Еще раз подчеркну, это не вопрос трактовки. Согласно всем канонам, директор ДБР может делать только то что предписано ему законом, а не все, что ему разрешит комиссия.

    Одно из двух - либо Роман Труба сознательно нарушает закон, что впоследствии может вылиться в судебные разбирательства. Либо директор ДБР имеет договоренности в парламенте о том, что закон поменяют, и ему разрешат действовать так, как он делает сейчас. При этом в парламенте лежит как минимум три проекта документов про изменения в законе про ДБР. Авторами двух из них являются народные депутаты, в том числе и я. А третьего - Кабинет министров. Депутатские законопроекты не попадают в повестку дня, поскольку з аних не хочет голосовать Нроадный фронт, некоторым членам которого удобно решать кадровые вопросы в ДБР в кулуарном режиме, напрямую с директорам Бюро.

    Еще интереснее с правительственным законопроектом. Как выяснилось, в начале этого года правительство сфальсифицировало документы о подаче своего законопроекта в парламент, по сути подложив под законопроект лета 2017 года совсем другую версию, разработанную под новоназначенного главу ДБР уже в январе 2018 года. Мы две недели не можем добиться от Кабмина проекта решений об этих законопроектах. В секретариате правительства банально не выдают протоколы и решения и не отвечают на запросы.

    Абсурдность ситуации состоит в том, что несмотря на все эти нарушения закона и фактическое отсутствие требований к кандидатам, конкурс уже объявлен - прием документов начнется 2 марта и продлится до 2 апреля.

    Джерело: блог Мустафи Найєма

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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