  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Назарій Заноз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Ставка Росії на вибори в Україні. Кількість проектів Кремля зростає

    • Назарій Заноз

      Політичний оглядач, публіцист

    • Розсилка
    <span>Акція &laquo;Стоп реванш&raquo; біля будівлі Верховної Ради із вимогою ухвалення низки законів, спрямованих на боротьбу з російською агресією. Київ, 16 січня 2018 року</span> - Ставка Росії на вибори в Україні. Кількість проектів Кремля зростає
    Акція «Стоп реванш» біля будівлі Верховної Ради із вимогою ухвалення низки законів, спрямованих на боротьбу з російською агресією. Київ, 16 січня 2018 року

    Напередодні п’ятої річниці Революції гідності український інформаційний простір заполонили новини про розкол у лавах колишніх регіоналів: Юрія Бойка та Сергія Льовочкіна вигнали із фракції «Опозиційного блоку» за союз із Вадимом Рабіновичем та Віктором Медведчуком

    З одного боку, начебто цілком позитивна новина для українського суспільства, майже подарунок, якщо зважати на дату, – проросійські сили дали тріщину й розсварилися. Це може зменшити їхні шанси на потрапляння до парламенту майбутнього скликання, адже боротимуться за один і той ж електорат.

    З іншого – замість того, аби кремлівські проекти згорталися й відправлялися шукати собі кращої долі по околицях Ростова, їхня кількість зростає, мов пустельний пісок, що захоплює нові території, якщо не чинити йому спротив.

    Народні депутати від Партії регіонів Юрій Бойко (праворуч) і Сергій Льовочкін під час засідання ЦВК. Київ, 28 жовтня 2009 року
    Народні депутати від Партії регіонів Юрій Бойко (праворуч) і Сергій Льовочкін під час засідання ЦВК. Київ, 28 жовтня 2009 року

    Усе більше сміливості й нахабства

    При чому колишні регіонали мають усе більше сміливості й нахабства. Вони зовсім забули те відчуття розгубленості й страху, котре супроводжувало їх після Євромайдану, що за скоєне отримають по заслугах. Вони вже не плачуть покаянно в ефірах, виправдовуючись тим, що були лиш гвинтиками в системі Януковича.

    Натомість мають нахабство цинічно заперечувати те, що Росія – агресор, пропагувати «мир», під яким слід розуміти повну капітуляцію перед Кремлем. Переслідувати активістів. Вони відчули власну безкарність й все частіше виринають не лише в чергових проектах Москви чи в партії влади, а й в інших політсилах.

    Вони збільшують не лише власну присутність на телеефірах, а й обзаводяться своїми каналами, аби забивати російською пропагандою та іншою ахінеєю голови українців.

    Читайте також

    Активісти біля Верховної Ради з вимогою захистити інформаційний простір України від інформаційної агресії Росії. Київ, 4 жовтня 2018 року
    Активісти біля Верховної Ради з вимогою захистити інформаційний простір України від інформаційної агресії Росії. Київ, 4 жовтня 2018 року

    Збільшення кількості екс-регіоналів у публічному просторі, зростання їхньої кількості в усеможливих політичних проектах свідчить про те, що старі правила знову діють. Що система не лише не змінилася, а повернулася в дореволюційний стан. Що за злочини Майдану ніхто із політиків так і не поніс належного покарання. Що забезпечення результату для частини проукраїнських проектів важливіше, ніж ідеї. Бо ці люди є лакмусовими папірцями стану справ в країні, і збільшення їхньої концентрації свідчить про нездорові тенденції. Із наближенням виборів, котрі так і не стали святом демократії, знову варто очікувати підкупів, махінацій і так далі, хоч і в менших масштабах, ніж за біло-блакитних часів.

    Тож дуже показовим стане поведінка нової влади щодо всіх цих професійних любителів Кремля. Її можна спрогнозувати вже – нічого серйозного колишнім регіоналам не загрожує. Хіба що кілька жирних посад, але вже в іпостасі представників політсил-переможців, до котрих примкнуть при першій же нагоді. Бо вони чудово знають, куди вітер дме.

    Все це лиш підтверджує тезу: геть стару генерацію. Потрібно міняти не лише виборчу систему, а й політиків та правила. Підходи й людей, котрі по колу тасуються в колоді вітчизняної політичної сцени. Бо все, що застоюється, має здатність погано пахнути.

    Джерело: Крим.Реалії

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    ЦВК Росія Київ вибори Сергій Льовочкін депутати пропаганда Юрій Бойко партії Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Богдан Яременко
    Богдан Яременко

    Голова правління «Майдан Закордонних Справ»

    Єпископ Євстратій (Зоря)
    Єпископ Євстратій (Зоря)

    Секретар Священного Синоду УПЦ КП

    Ігор Луценко
    Ігор Луценко

    Народний депутат, «Батьківщина»

    Дмитро Тимчук
    Дмитро Тимчук

    Народний депутат України (Народний фронт)

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ