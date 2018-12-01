Міжнародний союз біатлоністів підозрює в допінгу чотирьох атлетів із Росії



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Євген Устюгов

Міжнародний союз біатлоністів продовжує розслідувати вживання допінгу атлетами з Росії

Російські біатлоністи Євген Устюгов, Світлана Слєпцова, Олександр Пєчонкін та Олександр Чєрнишов могли порушувати антидопінгові правила. Про це повідомив Міжнародний союз біатлоністів (IBU) у п'ятницю, 30 листопада.

Підозри ґрунтуються на аналізі даних 2012-2015 років із бази московської системи управління лабораторною інформацією та слідчого відділу Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), а також на інформації зі звіту Макларена.

Серед цих атлетів лише Олександр Пєчонкін нині бере участь у змаганнях. Тепер його тимчасово відсторонили. Усім чотирьом спортсменам нададуть можливість виступити під час слухань в антидопінговому органі Міжнародного союзу біатлоністів. Тим часом експерти організації продовжують розслідувати ймовірне вживання допінгу з боку інших російських біатлоністів.

Раніше Союз біатлоністів Росії втратив повноцінне членство в IBU через допінговий скандал.

Навесні 2018 року було розпочато розслідування щодо президента Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) Андерса Бессеберга, якого звинуватили в корупції і приховуванні позитивних допінг-проб російських спортсменів.

Джерело: Deutsche Welle