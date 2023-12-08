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Блокада кордону: названо найбільш завантажені пункти пропуску

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Блокада кордону: названо найбільш завантажені пункти пропуску
Відкриття ще одного пункту пропуску для пустих вантажівок не послабило блокаду польськими перевізниками кордону
фото ілюстративне

На території Польщі у чергах стоять близько 3300 вантажівок, які чекають на виїзд до України

Польські перевізники продовжують блокувати кордон з Україною на чотирьох напрямках. У чергах стоять понад 3 тис. вантажівок. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Зазначається, що на території Польщі у чергах стоять близько 3300 вантажівок, які чекають на виїзд до України. Найбільша черга навпроти пункту пропуску «Шегині» – близько 1200 вантажівок, навпроти КПП «Рава-Руська» – 850 вантажівок. Найбільш ускладнений рух на пунктах пропуску «Ягодин» та «Рава-Руська».

«Якщо говорити про певні категорії вантажів, то вони рухаються. Це і гуманітарні вантажі, інші важливі вантажі, яких потребує Україна. Але сказати, що всі вони мають можливість безперешкодно перетнути кордон – я не можу», – сказав Демченко.

Пропускний пункт «Угринів» продовжує працювати. За минулу добу з України в Польщу через цей КПП проїхало близько 100 пустих вантажівок. У черзі чекають ще близько 270 вантажівок.

Проте, за словами речника, відкриття ще одного пункту пропуску для пустих вантажівок не послабило блокаду польськими перевізниками кордону.

Нагадаємо, 6 листопада, близько 14:00 за українським часом, польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску «Краківець-Корчова», «Ягодин-Дорохуськ» та «Рава-Руська-Хребене».

Як повідомлялося, страйк польських перевізників заблокував волонтерську допомогу для ЗСУ.

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Теги: кордон Україна Польща

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