Сейм Польщі обрав нового премʼєра, розблоковано найбільший пункт пропуску. Головне за 11 грудня

За призначення Туска на посаду прем'єр-міністра Польщі проголосували 248 депутатів польського Сейму

Сейм Польщі обрав нового премʼєра, ВАКС обрав запобіжний захід ексмеру Одеси, Польща розблокувала рух найбільшого вантажного пункту пропуску на кордоні. «Главком» склав добірку новин 11 грудня, щоб ви були в курсі головних подій:

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Сейм Польщі обрав нового премʼєра

Сейм Польщі висунув лідера «Громадянської коаліції» Дональда Туска на посаду прем'єр-міністра країни. За це рішення проголосували 248 депутатів, проти – 201.

Очікується, що завтра вранці новий прем’єр-міністр Польщі оголосить завдання свого кабінету. Після цього відбудеться обговорення у нижній палаті парламенту і голосування за вотум довіри до уряду.

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ВАКС обрав запобіжний захід ексмеру Одеси

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора про обрання колишньому міському голові Одеси запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

11 грудня 2023 року слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у справі щодо незаконного заволодіння майновим комплексом стратегічного об'єкта – КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності, а саме колишньому меру м. Одеси. Суд задовольнив клопотання та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ймовірно, запобіжний захід обрали Олексію Костусєву, який очолював Одесу у 2010-2013 рр.

«Динамо» визначилося з головним тренером команди

Після чотирьох поспіль перемог киян у чемпіонаті України «Динамо» призначило Олександра Шовковського головним тренером команди на постійній основі.

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Колишній голкіпер національної збірної очолював команду в чотирьох останніх матчах після звільнення посади Мірчею Луческу. «Динамо» здобуло максимально можливі 12 очок у чемпіонаті із загальним рахунком 10:2 та вийшло на п'яте місце в УПЛ.

Польща розблокувала рух найбільшого вантажного пункту пропуску на кордоні

Рух транспорту на пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ» відновлено. Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Як повідомив Кубраков, з 14:00 там відновлено стабільний рух вантажівок. У напрямку до України проїхали 15 транспортних засобів. Також 25 вантажівок попрямували в бік Польщі. Міністр нагадав, що понад місяць тривало блокування найбільшого вантажного пункту пропуску.

Ще дві станції метро в Києві почало затоплювати

У Києві вдень стався потоп біля станції метро «Чернігівська». Крім того, мешканці столиці кажуть про підтоплення «Олімпійської».

За словами киян, потоп стався на вулиці Попудренка, що біля станції метро «Чернігівська». Також підтоплювати водою почало станцію метро «Олімпійська». Зі слів очевидців, вода йшла зі стін та текла по коліях і утворювала калюжі.