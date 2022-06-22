Українські магазини заполонили польське молоко, італійські макарони...

Про запізніле, але правильне рішення

Голосування парламенту про скасування пільг при імпорті запізнилося мінімум на пару місяців. І справа не тільки в пільговому розмитненні авто, яке широко обговорюється. Для бізнесу набагато важливіше зупинити той стрімкий потік товарів, які виробляються також і в Україні.

Зрозуміло логіка прийняти рішення про пільги на імпорт на початку війни. Були емоції, переживання, чи вдасться забезпечити всім необхідним населення, фронт. Проте місяць роботи у військових умовах показав можливість вітчизняного бізнесу забезпечити країну всім необхідним, а пільга почала шкодить, бо польське молоко, італійські макарони виграють конкуренцію українському, в силу більш пільгових умов виробництва та експорту. Тому два місяці ми разом з колегами, українськими асоціаціями виробників продуктів харчування почали наполягати на скасуванні такої пільги. Сьогодні наш бізнес на 75% забезпечує населення необхідними продуктами.

Більше того, пільги, при введенні системи ручного регулювання критичного імпорту, стали викликати критику та негатив, особливо, коли приймалися рішення про закупку креветок чи шоколаду, при цьому виключалася жерсть для консервування, як для переробної промисловості, так і для населення.

Одночасне скасування процедури критичного імпорту та пільг вирівняє ситуацію, зменшить недобросовісну конкуренцію з імпортерами. А український бізнес має змогу забезпечити країну всім необхідним.

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