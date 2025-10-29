Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

ЄС та Україна оновили торговельну угоду: що змінилося

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
ЄС та Україна оновили торговельну угоду: що змінилося
ЄС та Україна також домовилися вивчати заходи, які допоможуть українським експортерам виходити на традиційні ринки в третіх країнах
фото з відкритих джерел

Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі (ПВЗВТ) посилює інтеграцію України до ринку ЄС, але запроваджує захисні механізми для чутливої сільськогосподарської продукції

Оновлена Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі (ПВЗВТ) між Європейським Союзом та Україною набула чинності. Єврокомісія зазначає, що угода забезпечує «додаткову взаємовигідну лібералізацію торгівлі», водночас повністю враховуючи чутливість певних сільськогосподарських секторів ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Єврокомісію.

Оновлена ПВЗВТ має сприяти довгостроковій економічній визначеності та поступовій інтеграції України до єдиного ринку ЄС.

Три ключові принципи оновленої угоди:

  • Розширення торговельних потоків із калібруванням: Угода забезпечує баланс між підтримкою торгівлі України та врахуванням чутливості агросектору ЄС. Для найбільш чутливих товарів (цукор, птиця, яйця, пшениця, кукурудза, мед) передбачено лише незначне збільшення імпорту порівняно з рівнями, встановленими автономними торговельними заходами (АТМ). Для деяких нечутливих товарів було узгоджено повну лібералізацію.
  • Узгоджені стандарти виробництва: Новий доступ до ринку обумовлений поступовим приведенням українських стандартів виробництва до норм ЄС, зокрема щодо добробуту тварин, використання пестицидів та ветеринарних препаратів. Україна зобов’язана щорічно звітувати про прогрес, що відповідає логіці процесу її вступу до ЄС.
  • Надійне захисне положення: Захисний механізм дозволяє ЄС вживати відповідних заходів, якщо імпорт товарів спричиняє серйозні труднощі для однієї або кількох держав-членів.

ЄС та Україна також домовилися вивчати заходи, які допоможуть українським експортерам виходити на традиційні ринки в третіх країнах, сприяючи цим глобальній продовольчій безпеці.

Оновлення ПВЗВТ відбулося після того, як дія спрощених односторонніх торговельних заходів (АТМ), які діяли з червня 2022 року для підтримки України в умовах війни, закінчилася 5 червня 2025 року.

Нагадаємо, посли держав-членів ЄС схвалили нову редакцію угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі (DCFTA) з Україною. Остаточне затвердження документа відбудеться 13 жовтня на рівні міністрів держав Євросоюзу. Угода замінить «торговельний безвіз», термін дії якого закінчився у червні 2025 року.

Читайте також:

Теги: Європейський Союз Україна торгівля

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський зробив заяву про допомогу Україні від ЄС
ЄС фінансово підтримуватиме Україну: президент назвав строки
23 жовтня, 18:43
Зеленський переконаний, Путін «справді боїться», що США можуть надати Україні далекобійні ракети
Зеленський сподівається, що США все-таки передадуть Україні Tomahawk
18 жовтня, 20:27
Росіяни вдарили по Харкову
Атака на Харків, збірна України обіграла Азербайджан: головне за ніч
14 жовтня, 05:52
26 лютого 2025 року Фріц повернувся додому, і став на захист України
Прах воїна розвіяно над Холодним Яром. Згадаймо Олексія Назарчука
12 жовтня, 09:00
З 12 жовтня ЄС запроваджує нову біометричну систему контролю
З 12 жовтня ЄС запроваджує нову біометричну систему контролю
11 жовтня, 14:28
Як Росія тестує слабкі місця Європи
Росія тестує слабкі місця Європи
4 жовтня, 22:02
Путін у Простоквашино. Нова гібридна атака на українських дітей
Путін у Простоквашино. Нова гібридна атака на українських дітей Анатомія пропаганди
3 жовтня, 21:30
Київ отримає можливість вражати енергетику Росії
Київ зможе бити по енергетиці РФ. Вашингтон пояснив, які карти дасть Україні
3 жовтня, 12:30
Експорт яблук з України за рік скоротився на 64%
Експорт українських яблук впав на 64% за рік
29 вересня, 15:35

Економіка

ЄС та Україна оновили торговельну угоду: що змінилося
ЄС та Україна оновили торговельну угоду: що змінилося
Держбюджет-2026 оминув пасажирські вагони: які можуть бути наслідки
Держбюджет-2026 оминув пасажирські вагони: які можуть бути наслідки
95% троянд потрапляють контрабандою. Нардепка розповіла, скільки грошей втратила Україна
95% троянд потрапляють контрабандою. Нардепка розповіла, скільки грошей втратила Україна
Міністерка економіки Німеччини Катаріна Райхе ознайомилася з роботою ДТЕК із відновлення енергосистеми
Міністерка економіки Німеччини Катаріна Райхе ознайомилася з роботою ДТЕК із відновлення енергосистеми
Автошляхи не витримають, річки не справляться: у парламенті закликали забезпечити фінансування залізниці з бюджету
Автошляхи не витримають, річки не справляться: у парламенті закликали забезпечити фінансування залізниці з бюджету
За тиждень ДТЕК повернув світло понад 184 тисячам родин після обстрілів
За тиждень ДТЕК повернув світло понад 184 тисячам родин після обстрілів

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua