ЄС та Україна оновили торговельну угоду: що змінилося

Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі (ПВЗВТ) посилює інтеграцію України до ринку ЄС, але запроваджує захисні механізми для чутливої сільськогосподарської продукції

Оновлена Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі (ПВЗВТ) між Європейським Союзом та Україною набула чинності. Єврокомісія зазначає, що угода забезпечує «додаткову взаємовигідну лібералізацію торгівлі», водночас повністю враховуючи чутливість певних сільськогосподарських секторів ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Єврокомісію.

Оновлена ПВЗВТ має сприяти довгостроковій економічній визначеності та поступовій інтеграції України до єдиного ринку ЄС.

Три ключові принципи оновленої угоди:

Розширення торговельних потоків із калібруванням: Угода забезпечує баланс між підтримкою торгівлі України та врахуванням чутливості агросектору ЄС. Для найбільш чутливих товарів (цукор, птиця, яйця, пшениця, кукурудза, мед) передбачено лише незначне збільшення імпорту порівняно з рівнями, встановленими автономними торговельними заходами (АТМ). Для деяких нечутливих товарів було узгоджено повну лібералізацію.

Узгоджені стандарти виробництва: Новий доступ до ринку обумовлений поступовим приведенням українських стандартів виробництва до норм ЄС, зокрема щодо добробуту тварин, використання пестицидів та ветеринарних препаратів. Україна зобов’язана щорічно звітувати про прогрес, що відповідає логіці процесу її вступу до ЄС.

Надійне захисне положення: Захисний механізм дозволяє ЄС вживати відповідних заходів, якщо імпорт товарів спричиняє серйозні труднощі для однієї або кількох держав-членів.

ЄС та Україна також домовилися вивчати заходи, які допоможуть українським експортерам виходити на традиційні ринки в третіх країнах, сприяючи цим глобальній продовольчій безпеці.

Оновлення ПВЗВТ відбулося після того, як дія спрощених односторонніх торговельних заходів (АТМ), які діяли з червня 2022 року для підтримки України в умовах війни, закінчилася 5 червня 2025 року.

Нагадаємо, посли держав-членів ЄС схвалили нову редакцію угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі (DCFTA) з Україною. Остаточне затвердження документа відбудеться 13 жовтня на рівні міністрів держав Євросоюзу. Угода замінить «торговельний безвіз», термін дії якого закінчився у червні 2025 року.