Головна Думки вголос Олексій Копитько
search button user button menu button
Олексій Копитько Експерт та блогер

ЄС змінює позицію щодо зброї. Чого чекати Україні?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Європейський Союз змінює позицію щодо зброї для України
фото: depositphotos.com

Як ЄС може відповісти Росії її ж мовою

Кая Каллас заявила, що Україна не повинна віддавати свої території заради миру. Мовляв, це неправильний сигнал і підбурювання всіх лиходіїв до агресії. Гарні слова, похвальна заява. Однак є питання. Бо бракує підкріплення.

Сьогодні вночі Росія у порядку мирних ініціатив в черговий раз вдарила модернізованими КАБами по Харкову. Постраждали люди.

Найкращий засіб боротьби з КАБами – планово знищувати російські аеродроми у радіусі 300 км. Ну, і далекобійні засоби ППО. Причому, навіть не наземні (бо росіяни до них рано чи пізно дотягнуться), а повітряні – літаки з правильними засобами виявлення і ракетами.

Позиція ЄС щодо зброї змінюється у кращу сторону, але дуже повільно. А рішення залишаються нетворчими. Європейські чиновники точно можуть краще, треба їх тільки правильно налаштувати.

Скажімо, всім відомо про існування близько 900 танкерів так званого «тіньового флоту» РФ. Які всі бачать, але не чіпають. Хоча вони нишпорять на тій же Балтиці і регулярно створюють проблеми.

Брюссель почав відпрацьовувати якусь дивну ідею про отримання дозволів держав, що надають прапори для суден з російськими вантажами, на якийсь превентивний огляд.

Тобто, вони хочуть увійти в юридично чисту історію з тими, хто заробляє на шахрайстві. Це формальний підхід. Завідомо безвихідна бюрократична тяганина і замилювання. Вона може котитися своєю чергою заради збереження якихось політесів і захисту від претензій, але паралельно давно пора запустити реальні механізми приведення Москви до тями.

Наприклад. Встановлюється неофіційна, але гранично зрозуміла залежність: один КАБ – мінус один танкер, одна ракета – мінус п'ять танкерів. Є жертви – вмикається мультиплікатор. І не треба нічого віднімати.

ЄС повинен створити спеціальну екологічну групу, яка буде вибірково обстежувати деякі судна на предмет відсутності шкідливих комах і захисту цінних молюсків. Ризики ж ого-го які!

Для чого ці судна будуть поміщатися в карантин. За рахунок вантажовласників, з усіма зборами. Скажімо, на пару місяців. Ну, або як піде. Можуть же знадобитися повторні дослідження. Не знайдуть проблем – всіх відпустять, так.

Прилетів КАБ – різко зростають екологічні ризики. Все згідно з прозорими європейськими регулюваннями. Тиждень-другий – і «тіньовий флот» зможе оперувати тільки на Далекому Сході. Китай не постраждає. Трохи засмутиться товариш Ердоган, але товариш Трамп вже превентивно посипав йому компліментами. Товариша Моді також попередили.

Немає можливості адекватно допомогти з ППО – задійте найбільш смертоносну європейську зброю. Європейських бюрократів. І, ой, я вас прошу. Не потрібно розповідати, що це слизький шлях зловживань. Коли Брюсселю треба, там все дуже прагматично. І посилати дохідливі сигнали лиходіям там вміють, просто не завжди хочуть.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Китай Україна ракета росіяни зброя Європа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Північна Корея отримала військову допомогу від РФ
Північна Корея отримала військову допомогу від РФ
13 жовтня, 07:42
Кожен компроміс має свої межі
Як завершити війну: компроміс чи поразка?
11 жовтня, 08:35
Страшний сон Путіна. Куди полетять ракети «Томагавк»
Страшний сон Путіна. Куди полетять ракети «Томагавк» Технології війни
9 жовтня, 15:30
FPV-дрони наближають фронт до міст Донеччини
FPV-дрони на Донеччині: фронт тепер над містами
7 жовтня, 13:20
Анастасія Гриців, 15 років, загинула разом із родиною внаслідок російської атаки на Львівщині
Батько загиблої дівчинки приїхав на місце удару на Львівщині (відео)
6 жовтня, 12:40
Основним озброєнням судна є ракетний комплекс «Калібр-НК»
ССО вразили новий російський ракетний корабель «Град»: що відомо
4 жовтня, 14:33
Правоохоронці затримали чоловіка під час чергової фотозйомки
Хмельничанин навів ракетний удар та передав фото наслідків куратору з РФ
29 вересня, 10:20
Постраждалих серед населення немає
Атака на Вінниччину: пошкоджено об'єкти інфраструктури, рух потягів відновлено
25 вересня, 14:14
Чи зможе НАТО захистити східні кордони без підтримки США? Аналіз Financial Times
Чи зможе НАТО захистити східні кордони без підтримки США? Аналіз Financial Times
23 вересня, 03:36

Олексій Копитько

ЄС змінює позицію щодо зброї. Чого чекати Україні?
ЄС змінює позицію щодо зброї. Чого чекати Україні?
Нобелівська премія, Трамп і Путін: головні події тижня
Нобелівська премія, Трамп і Путін: головні події тижня
Росіяни можуть забути про односторонні обстріли України
Росіяни можуть забути про односторонні обстріли України
Перемога Санду і провал Кремля: що далі?
Перемога Санду і провал Кремля: що далі?
Накопичувальний ефект поганих новин для Росії
Накопичувальний ефект поганих новин для Росії
Що демонструють «дронові санкції» СБУ
Що демонструють «дронові санкції» СБУ

Новини

САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
Вчора, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua