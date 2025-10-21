ЄС змінює позицію щодо зброї. Чого чекати Україні?

Як ЄС може відповісти Росії її ж мовою

Кая Каллас заявила, що Україна не повинна віддавати свої території заради миру. Мовляв, це неправильний сигнал і підбурювання всіх лиходіїв до агресії. Гарні слова, похвальна заява. Однак є питання. Бо бракує підкріплення.

Сьогодні вночі Росія у порядку мирних ініціатив в черговий раз вдарила модернізованими КАБами по Харкову. Постраждали люди.

Найкращий засіб боротьби з КАБами – планово знищувати російські аеродроми у радіусі 300 км. Ну, і далекобійні засоби ППО. Причому, навіть не наземні (бо росіяни до них рано чи пізно дотягнуться), а повітряні – літаки з правильними засобами виявлення і ракетами.

Позиція ЄС щодо зброї змінюється у кращу сторону, але дуже повільно. А рішення залишаються нетворчими. Європейські чиновники точно можуть краще, треба їх тільки правильно налаштувати.

Скажімо, всім відомо про існування близько 900 танкерів так званого «тіньового флоту» РФ. Які всі бачать, але не чіпають. Хоча вони нишпорять на тій же Балтиці і регулярно створюють проблеми.

Брюссель почав відпрацьовувати якусь дивну ідею про отримання дозволів держав, що надають прапори для суден з російськими вантажами, на якийсь превентивний огляд.

Тобто, вони хочуть увійти в юридично чисту історію з тими, хто заробляє на шахрайстві. Це формальний підхід. Завідомо безвихідна бюрократична тяганина і замилювання. Вона може котитися своєю чергою заради збереження якихось політесів і захисту від претензій, але паралельно давно пора запустити реальні механізми приведення Москви до тями.

Наприклад. Встановлюється неофіційна, але гранично зрозуміла залежність: один КАБ – мінус один танкер, одна ракета – мінус п'ять танкерів. Є жертви – вмикається мультиплікатор. І не треба нічого віднімати.

ЄС повинен створити спеціальну екологічну групу, яка буде вибірково обстежувати деякі судна на предмет відсутності шкідливих комах і захисту цінних молюсків. Ризики ж ого-го які!

Для чого ці судна будуть поміщатися в карантин. За рахунок вантажовласників, з усіма зборами. Скажімо, на пару місяців. Ну, або як піде. Можуть же знадобитися повторні дослідження. Не знайдуть проблем – всіх відпустять, так.

Прилетів КАБ – різко зростають екологічні ризики. Все згідно з прозорими європейськими регулюваннями. Тиждень-другий – і «тіньовий флот» зможе оперувати тільки на Далекому Сході. Китай не постраждає. Трохи засмутиться товариш Ердоган, але товариш Трамп вже превентивно посипав йому компліментами. Товариша Моді також попередили.

Немає можливості адекватно допомогти з ППО – задійте найбільш смертоносну європейську зброю. Європейських бюрократів. І, ой, я вас прошу. Не потрібно розповідати, що це слизький шлях зловживань. Коли Брюсселю треба, там все дуже прагматично. І посилати дохідливі сигнали лиходіям там вміють, просто не завжди хочуть.